24 апреля 2024, 18:51

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25 апреля черкесы всего мира отмечают День черкесского флага. В Карачаево-Черкесии, Адыгее и Кабардино-Балкарии и черкесская общественность организует конные переходы, автопробеги, танцевальные игры, спортивные состязания и другие праздничные мероприятия. "Кавказский узел" собрал информацию о символике флага адыгов, истории его возникновения и о некоторых традициях празднования Дня черкесского флага.

Символика черкесского флага

Черкесский флаг является одним из главных символов адыгского (черкесского) народа. Он представляет из себя зелёное прямоугольное поле, на котором изображены три скрещённые золотые стрелы и 12 золотых звёзд.

Символика флага – звезды, стрелы, сочетание цветов – трактуется по-разному.

Наиболее распространенная трактовка 12 звезд состоит в том, что они символизируют 12 основных черкесских племен (субэтносов): абадзехи, бесленеи, бжедуги, жанеи, кабардеи (кабардинцы), мамхеги, махоши, натухаи, темиргой, убыхи, хатукаи, шапсуги.

По одной из версий, три перекрещенные стрелы символизируют три главных княжеских рода.

Другая версия гласит, что три перекрещенные стрелы являются символом единства и мира. В мирное время черкесы, принадлежавшие к элитарному воинскому сословию, обычно носили с собой три стрелы в колчане: стрелы, направленные наконечником вверх, означали мир, а перекрещенные стрелы – единение. Они восходят к символике, связанной с героем нартского эпоса Тлепшем, покровителем кузнечного ремесла.

Цветовая символика флага также вызывает разночтения. Некоторые ученые считают, что зеленый – это цвет ислама . Но зеленый (как и синий, и белый, и черный, и красный цвета в черкесской культуре) имел насыщенные символические значения как цвет весны и возрождения и в доисламские времена.

История флага

О происхождении черкесского флага высказываются различные версии, хотя все они относят появление этого символа к 1830-м годам.

По одной версии, черкесский флаг был изготовлен в Великобритании и привезён в 1834 году в западную Черкесию шотландским дипломатом и писателем, секретарём британского посольства в Стамбуле Дэвидом Урквартом в рамках его миссии по поддержке горцев и противодействия властям Российской империи . С этой целью в 1836 году к Суджук-кале (совр. Новороссийск) была отправлена британская шхуна "Виксен" с контрабандным грузом оружия. Корабль был арестован русским военным бригом "Аякс", а команда выслана в Стамбул. Эта провокация позволила консерваторам в британском парламенте поставить вопрос о законности пребывания Черкесии в составе России .

По версии, изложенной в книге английского путешественника Эдмунда Спенсера "Путешествие в Черкессию, Крым - Татарию...", которая вышла в свет в Лондоне в 1838 году, флаг был изготовлен высокопоставленной черкешенкой в Турции и привезен на ее родину, в Черкесию.

Есть версия, объединяющая две вышеприведенные: эскиз флага был предложен Дэвидом Урквартом, а сам флаг изготовлен в Турции черкесской княжной .

Существует версия, приведенная корреспонденту "Кавказского узла" журналисткой газеты "Черкесс Хэку" Диной Куштовой, в соответствии с которой флаг был предложен черкесским князем Заном Сефер-беем. Также есть мнение, что этот флаг был впервые доставлен в район долины Шерегеш (совр. Сочи) британским агентом Джеймсом С. Беллом в 1837-1840 годах.

После Кавказской войны черкесский флаг оказался под запретом. Более столетия после окончания войны изображение флага адыгов (черкесов) считалось утраченным, пока не было обнаружено в книге английского путешественника Эдмунда Спенсера "Путешествие в Черкессию, Крым - Татарию...".

В конце 80-х годов ХХ века, когда Советский Союз пошел по пути демократизации, впервые на Кавказе, черкесский флаг был восстановлен. Он был впервые представлен широкой публике на учредительном съезде Адыгэ Хасэ Республики Адыгея .

После выхода Адыгейской автономной области из состава Краснодарского края и провозглашения самостоятельного субъекта Федерации – Республики Адыгея он в марте 1992 года был утверждён Верховным Советом республики в качестве её государственного флага.

День черкесского флага

По традиции празднование дня флага начинается с конного перехода или автопробега и завершается Адыгэ Джэгу (черкесское танцевальное игрище).

День черкесского флага в первый раз отмечался 25 апреля 2010 года, когда праздновалось его 180-летие. Как сообщил один из организаторов праздника, помощник члена Совета Федерации Асфар Куек, дата 25 апреля выбрана произвольно, "хотелось провести праздник весной, поскольку именно это время года символизирует рождение".

Вечером 18 февраля 2011 года в результате нападение на маршрутку с туристами в селе Заюково Баксанского района КБР погибли три человека - туристы из Москвы. C 20 февраля 2011 года на территории трех районов Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. Поэтому День черкесского флага в КБР широко не отмечался, хотя запрета празднования не было.

25 апреля 2011 года День черкесского флага широко отмечался в Адыгее и Карачаево-Черкесии.

В 2012 году в рамках празднования Дня черкесского флага в трех республиках Северного Кавказа - Адыгее, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - черкесская общественность организовала конные переходы, автопробеги, черкесские танцевальные игрища спортивные состязания.

В Карачаево-Черкесии праздничные мероприятия были пресечены полицией. В 10.00 около 15 представителей черкесской молодежи начали конный переход из аула Жако Хабезского района Карачаево-Черкесии в Черкесск. По дороге всадников начали останавливали сотрудники полиции. В город Черкесск им запретили въезжать на лошадях. Всадники въехали в город через лесной массив, но совершить церимониальный круг почета и передать флаг участникам празднования полиция не позволила. Флаг все же был передан участникам праздника, а традиционное черкесское мероприятие "Адыгэ Джэгу" началось с опозданием на 2 часа. Праздничные танцы прошли организованно, без каких-либо инцидентов.

В Грузии праздник был организован Черкесским культурным центром и проходил в Национальной библиотеке. На мероприятии присутствовали сотрудники центра, ученые, общественность Грузии, студенческая молодежь.

В 2013 году в Майкопе было запланировано проведение согласованного с властями автопробега и черкесского танцевального игрища "Адыгэ Джэгу". По данным МВД по Адыгее, всего в мероприятиях приняли участие около 1700 жителей республики. В автопробеге приняли участие около 600 жителей. Праздничные мероприятия также прошли в Кабардино-Балкарии, где состоялся автопробег с участием нескольких десятков автомобилей - и Карачаево-Черкесии, в столице которой около ста человек приняли участие танцевальном игрище "Адыгэ Джэгу".

В 2014 году в Карачаево-Черкесии в мероприятиях в честь Дня черкесского флага приняли участие более 550 человек. Мероприятия прошли в ауле Хабез Хабезского района и в Черкесске. Также праздничные мероприятия проходили в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае.

25 апреля 2015 года более 100 машин участвовали в Кабардино-Балкарии в автопробеге в честь Дня черкесского флага. Автопробег проходит по маршруту Нальчик, Чегем 1, Дыгулыбгуей, Баксан, Альтуд, Прохладный, Майский, Джулат, Арик, Терек, Александровская, Аргудан, Старый Черек, Нижний Черек, Кахун, Нарткала, Урвань, Нальчик.

Однако "Адыгэ Хасэ" Кабардино-Балкарии и Координационный совет адыгских общественных организаций отказались от участия в автопробеге в честь Дня черкесского флага в Нальчике, поскольку власти потребовали поименный список участников пробега.

Также в Тбилисском государственном университете прошла выставка работ черкесских художников, а также прошла презентация книги "Черкесия — боль моя".

В 2016 году мероприятия в День черкесского флага прошли более масштабно, чем в прошлые годы: общественным движением "Молодежное Адыгэ Хасэ" и движением "Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент" были организованы в Хабезском районе автопробег, в Черкесске – шествие, Адыгэ Джэгу (национальные танцы) и церемония зажжения свечей по контуру флага.

В 2020 году из-за пандемии День черкесского флага было решено отмечать онлайн с символикой на балконах.

С 2021 года прзднование вернулось к обычному формату. Так в 2022 году в Адыгее праздник отметили концертом и книжными выставками. В Кабардино-Балкарии прошли народные игрища, праздничный концерти церемония зажжения свечей, в Карачаево-Черкесии этот день отпраздновали автопробегом .

День черкесского флага отмечается в более чем 50 странах мира, где проживают потомки черкесских эмигрантов.

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