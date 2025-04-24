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16:39, 24 апреля 2025

Власти отчитались об участии детей в праздновании дня черкесского флага

Черкесский флаг. Фото: https://vk.com/wall-32771925_115841

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На праздничных акциях и мероприятиях по случаю дня черкесского флага в детсадах и школах Карачаево-Черкессии, Адыгеи и  Кабардино-Балкарии детей познакомили с историей и значением черкесского флага.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно 25 апреля жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отмечают День черкесского флага. Зеленый флаг со стрелами и звездами символизирует для адыгов весь комплекс национальных культурных ценностей и дает надежду на будущее, рассказали в 2024 году участники празднования Дня черкесского флага в Нальчике.

Черкесский флаг – один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справочной статье "День черкесского флага".

Районные власти Хабезского района Карачаево-Черкесии призвали жителей  поделиться "красивыми и необычными фото, где запечатлён главный символ нашего народа".

После этого сообщении на странице в Telegram районного дома культуры стали появляться ролики с участием детей. Так, учащиеся школы им. Героя Советского Союза Умара Хабекова в   ауле Малый Зеленчук записали видео с изображением черкесского флага, еще одна жительница этого же аула запечатлена исполняющей "танец гордости с черкесским флагом", воспитанники детского сада исполнили танец с черкесским флагом.

Администрация Адыгейска отчиталась в своем Telegram-канале, что  для воспитанников  из детского садика МБДОУ №6 "Нэбзый" в Краеведческом музее проведена экскурсия, посвящённая Дню адыгского (черкесского) флага. 

В школе села Чапаевское состоялся мастер-класс для детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в его ходе  дети раскрашивали брелоки в форме звезды в цвета Российского и Карачаево-Черкесского флагов, проинформировало в своем Telegram-канале министерство образования и науки Карачаево-Черкесии.

В детском саду "Вишенка" Тахтамукайского района Адыгеи был проведен познавательный час "Зеленый стяг единства". "Разобрали с детьми, что изображено и что значат символы на зеленом полотнище флага, что значат 12 золотых звёзд и три золотые перекрещенные стрелы, направленные наконечниками вверх. После чего ребята с удовольствием сделали поделки на тему флага", - говорится в сообщении на странице "ВКонтакте" Тахтамукайской централизованной библиотечной системы.

В детском саду "Ивушка" аула Эрсакон Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии прошло массовое мероприятие с участием детей. На опубликованных фото дети в зеленых футболках стоят на фоне флага.

В Кабардино-Балкарском торгово-технологическом техникуме прошел классный час на тему черкесского флага. "Целью классного часа явилось: узнать глубже историю своего народа, своих предков; воспитание любви и уважения к своей Родине, познакомить с историей становления герба и флага", - говорится на странице техникума в соцсети "ВКонтакте".

В Кабардино-Балкарском госуниверситете состоялся концерт, приуроченный ко Дню адыгского флага, сообщило РИА "Кабардино-Балкария".

"День адыгского флага — это не просто символ, это напоминание о нашем наследии, нашей культуре и нашей сплоченности как народа", — приводятся в сообщении слова кандидата филологических наук и преподаватель ПЦК теории и методики начального образования Сакимы Пашоловой.

Напомним, адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в материале "Адыги", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос", а новости о распространении коронавируса – на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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Автор: "Кавказский узел"

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