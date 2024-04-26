Участники праздника в Нальчике поделились личным восприятием черкесского флага

26 апреля 2024, 03:41

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Зеленый флаг со стрелами и звездами символизирует для адыгов весь комплекс национальных культурных ценностей и дает надежду на будущее, рассказали участники празднования Дня черкесского флага в Нальчике.

Как информировал "Кавказский узел", в течение последних 14 лет жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отмечают 25 апреля День черкесского флага. Этому празднику посвящают тематические культурные мероприятия, в том числе выставки и концерты. День черкесского флага консолидирует адыгов на юге России и за рубежом, но это заслуга общественных организаций, а не властей, указали покинувшие Россию черкесские активисты.

Черкесский флаг – один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справочной статье "День черкесского флага".

День черкесского флага 25 апреля в Нальчике отметили полуторачасовым концертом, с участием танцевального ансамбля «Зори Кавказа», гармонистов и исполнителей песен на кабардинском языке. В предыдущие годы в Кабардино-Балкарии по случаю праздника проходили конные и автомобильные пробеги, но в 2024 году такие мероприятия не проводились, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Участники праздничного концерта подчеркнули, что чтят черкесский флаг и его символическое значение для народа, представители которого оказались рассеянными по миру. «Это символ единства адыгских народов. Он напоминает нам о нашем прошлом и дает надежду на будущее», - заявил студент КБГУ Ашамаз Апажев корреспонденту «Кавказского узла».

Черкес из Иордании Адам Шапсуг, который также учится в КБГУ, напомнил о значении изображенных на флаге 12 звезд, которые символизируют 12 адыгских племен. Он отметил, что для всех черкесов флаг является символом многих национальных ценностей.

Адыгский флаг, как и адыгский костюм, адыгские танцы, адыгские обычаи (адыгэ хабзэ) и другие составляющие адыгского мировоззрения неразделимы, заявил ведущий концерта, актер кабардинского театра имени Али Шогенцукова Ахмед Хамурзов. “Я этим дорожу, поэтому я сегодня здесь вместе со своим народом”, - сказал он.

После концерта молодежь Нальчика организовала джэгу – танцевальный круг. Исполнители танцев отмечали свою глубокую привязанность к национальной музыке и обычаям.

«Это наша культура, мы на этом воспитываемся. Мы учимся танцам, они передаются у нас из поколения в поколение», - сказал участник джэгу Инал Машуков корреспонденту «Кавказского узла».

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