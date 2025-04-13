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19:39, 13 апреля 2025

Черкесские организации выступили против языкового фильтра в законопроекте о репатриации

Активисты с черкесским флагом. Скриншот фото "Юга.ру" https://www.yuga.ru/media/18/fe/zns_0337__6e3v3e0.jpg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Деятели черкесской диаспоры и правозащитники из республик Северного Кавказа призвали российские власти отказаться от требования обязательного знания русского языка в законопроекте о репатриации. Они считают норму дискриминационной и нарушающей конституционные права коренных народов.

Как писал "Кавказский узел", ранее, в марте 2022 года, проект федерального закона №95462-8 был внесен в Госдуму депутатом Константином Затулиным. В случае принятия поправок в закон о соотечественниках, многие живущие за рубежом черкесы будут исключены из их числа, прежде всего это вызвано требованием знания русского языка, сказал Валерий Хатажуков. Поправки в закон лишат права считаться соотечественниками множество людей, указал писатель Асфар Куек. Представители черкесских общественных организаций обратились к руководству России с просьбой не допустить принятия законопроекта. Профильный комитет Госдумы и правительство России не одобрили законопроект.

Черкесы-беженцы начали приезжать на историческую родину, в том числе в Кабардино-Балкарию, в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза войны. В феврале 2021 года глава Комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Адыгеи Аскер Шхалахов сообщил, что в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами некоторые участники программы по переселению черкесских соотечественников на родину не смогли въехать в Россию, часть из них не может воспользоваться программой, поскольку власти Сирии, Турции и Иордании перестали оказывать помощь желающим вернуться на историческую родину. Процедуру получения российского гражданства в 2020 году удалось ускорить, и многие репатрианты, которые годами не могли добиться его получения, стали гражданами России. Для черкесов актуальными остаются проблемы репатриации, культурной интеграции и сохранения родного языка, указали черкесские активисты.

Депутат Государственной Думы Константин Затулин в конце марта внес на рассмотрение законопроект "О репатриации в Российскую Федерацию". Документ предлагает предоставить право на репатриацию только тем, кто свободно владеет русским языком в семейно-бытовой и культурной сферах. По заявлению самого автора, цель инициативы — «систематизировать подход к возвращению на родину соотечественников".

Однако законопроект вызвал резкую критику в черкесской диаспоре и общине. Председатель Черкесской демократической партии Турции Фарук Арсландок направил обращения президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел, а также главам Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. В обращении он подчеркнул, что требование обязательного знания русского языка "создает непреодолимые правовые барьеры для возвращения на родину" и нарушает статью 68 Конституции России, согласно которой республики России вправе устанавливать собственные государственные языки наряду с русским.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. Самоназвание - адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы - в Карачаево-Черкесии, адыгейцы - в Адыгее, кабардинцы - в Кабардино-Балкарии. 

Арсландок напомнил, что уже десятки лет в российских вузах успешно обучаются студенты из черкесской диаспоры, а после возвращения черкесов из Косово и Сирии им были организованы курсы русского языка. Он призвал отказаться от ограничения на этапе въезда в страну и обеспечить обучение языку уже после возвращения.

С аналогичной позицией выступил председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков. В своей статье он назвал языковое требование "дискриминационным по национальному признаку" и напомнил, что аналогичная инициатива Затулина три года назад уже вызывала резкую критику и была отклонена.

Хатажуков предложил признать достаточным знание одного из государственных языков республик и сосредоточиться на интеграции репатриантов уже внутри России.

Второе письмо Арсландока адресовано президенту Международной черкесской ассоциации Хаути Сохрокову. В нем автор выражает разочарование отсутствием публичной реакции МЧА на законопроект и напоминает, что Сохроков не выступил против и в прошлый раз, когда Затулин вносил схожие поправки.

"Подобное игнорирование жизненно важных интересов черкесского народа категорически неприемлемо для руководителя МЧА", — говорится в обращении.

Проблема касается практически всех народов России

Правозащитники подчеркивают, что проблема затрагивает не только черкесов, но и другие коренные народы, проживающие за пределами России.

"Пока на федеральном уровне она не зазвучала, но проблема касается практически всех народов России", — отметил Валерий Хатажуков в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Отвечая на вопрос о возможных действиях, которые будут предприняты в диаспоре и общине, чтобы не допустить принятия дискриминационного закона, Хатажуков отметил, что инициативы рассматриваются, как в диаспоре черкесов Турции, так и в среде национальных организаций Северного Кавказа.

"Эта тема [появилась] буквально неделю как. Я знаю, что появилась некая инициативная группа, которая хочет организовать обращение от представителей народов Северного Кавказа к президенту России. Уже появились обращения в федеральный центр от представителей Северо-кавказской диаспоры Турции", - сказал Хатажуков.

"Кавказский узел" направил запрос в Международную черкесскую ассоциацию, предложив сообщить, планируется ли инициирование обсуждения законопроекта внутри Ассоциации и направление официальной позиции в адрес Госдумы.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов". 

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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