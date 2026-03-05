×

Главная   /   Лента новостей
06:01, 5 марта 2026

Потери юга России на Украине превысили 8800 человек

Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В боях на Украине убиты не менее 4326 военнослужащих из СКФО и 4478 из ЮФО, свидетельствуют официальные отчеты администраций и силовых структур. 

Как писал "Кавказский узел", к 28 февраля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине как минимум 8751 бойца с юга России: 4297 - из СКФО и 4454 - из ЮФО.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

Чиновники и представители силовых структур к 5 марта публично назвали не менее 8804 имени убитых на Украине военных с юга России, свидетельствуют подсчеты “Кавказского узла”. Из них 4478 имен приходятся на Южный федеральный округ, 4326 - на Северо-Кавказский. 

В СКФО неизменным лидером по количеству убитых на Украине бойцов является Дагестан (1837). В Ставропольском крае их насчитывается 918, в Северной Осетии - 561. 

Достоверно подтверждена смерть как минимум 381 военного из Кабардино-Балкарии и 258 комбатантов из Чечни . По отчетам чиновников известны имена 190 убитых военных из Карачаево-Черкесии и 181 - из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшие людские потери зафиксированы в Волгоградской области - власти обнародовали данные не менее 1707 убитых. В Ростовской области официально названы убитыми 867 военнослужащих, на Кубани - 833, в Астраханской области - 718. На Калмыкию приходятся по меньшей мере 217 убитых, в Адыгее известно о 136.

Реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

В ноябре "Кавказский узел" узнал, что не менее шести жителей села Гойты в Урус-Мартановском районе Чечни были убиты в зоне боевых действий на Украине в один день. Это вновь подтверждает, что власти республики озвучивают крайне ограниченные данные о потерях на фронте - имена гойтинцев, убитых еще 19 сентября 2025 года, не были отражены в статистике официально подтвержденных смертей военных. 

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - говорит Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

