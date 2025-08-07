×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:56, 7 августа 2025

Признанные потери юга России на Украине достигли 7150

Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7150 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3600 приходятся на ЮФО, 3550 – на СКФО. 

Как писал "Кавказский узел", к 27 июля чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 7100 военнослужащих с юга России: 3529 бойцов из СКФО и 3571 – из ЮФО. 

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

К 7 августа число военнослужащих с юга России, которых официальные представители власти публично признали убитыми в боевых действиях на Украине, составляет не менее 7150, следует из подсчетов "Кавказского узла". В ЮФО насчитывается 3600 убитых комбатантов, в СКФО – 3550.

Лидером по количеству убитых в Северо-Кавказском федеральном округе остается Дагестан, где их насчитывается не менее 1492. На Ставропольский край приходится 782 убитых военных, на Северную Осетию – 470. В Кабардино-Балкарии публично признаны убитыми 280 бойцов, в Чечне – 242, в Карачаево-Черкесии – 144, в Ингушетии – 140.

В Южном федеральном округе больше всего убитых (1280) насчитывается в Волгоградской области. На Краснодарский край приходится 776 убитых военных, на Ростовскую область – 702. Власти Астраханской области назвали имена 586 убитых военных, власти Калмыкии – 167, а чиновники в Адыгее – 89.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Глава Чечни, в отличие от руководителей ряда других регионов, крайне редко сообщает данные о потерях на фронте. Более того, в феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине, призвав "не комментировать потери", хотя до того и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Неравномерность публикуемых властями данных о гибели чеченцев на Украине на фоне отчетов о крайне активном участии выходцев из республики в боях заставляет сомневаться, что официальные сведения о чеченских потерях соответствуют действительности. Кроме того, количественную оценку этих потерь затрудняет скудность данных о погибших: чеченские власти называют имена тех, кого награждают посмертно или увековечивают в родных населенных пунктах, говорится в материале "Кавказского узла" "В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57, 3 июля 2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Российская военная техника. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
01:47, 16 мая 2025
Потери юга России на Украине превысили 6500 человек
Российские военные на Украине. Фото: https://mil.ru
00:50, 30 апреля 2025
Власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:54, 5 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело об избиении, или как избирательно действует право в Прохладном
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
14:19, 6 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Застройщик Халилов рассказал о вымогательстве со стороны силовиков
Фото
11:54, 5 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело об избиении, или как избирательно действует право в Прохладном
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Георгий Ахобадзе после освобождения. 6 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/paperkartuli/23122
06 августа 2025, 18:20
Георгий Ахобадзе освобожден в зале суда

Подтопление в Туапсинском районе Краснодарского края. Август 2025 г. Скриншот видео МЧС России
06 августа 2025, 13:09
Более 600 пострадавших подали заявления на выплаты в Туапсинском районе 

Магомедов и полиция. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 10:16
ФСБ назвала Магомедова причастным к хищению у государства "Дагнефтепродукта"

Мастер восстанавливает памятник Сталину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 09:18
Памятник Сталину отремонтирован в Цхинвале

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше