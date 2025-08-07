Признанные потери юга России на Украине достигли 7150

Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7150 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3600 приходятся на ЮФО, 3550 – на СКФО.

Как писал "Кавказский узел", к 27 июля чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 7100 военнослужащих с юга России: 3529 бойцов из СКФО и 3571 – из ЮФО.

Статистика СВО: для юга России потери растут "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

К 7 августа число военнослужащих с юга России, которых официальные представители власти публично признали убитыми в боевых действиях на Украине, составляет не менее 7150, следует из подсчетов "Кавказского узла". В ЮФО насчитывается 3600 убитых комбатантов, в СКФО – 3550.

Лидером по количеству убитых в Северо-Кавказском федеральном округе остается Дагестан, где их насчитывается не менее 1492. На Ставропольский край приходится 782 убитых военных, на Северную Осетию – 470. В Кабардино-Балкарии публично признаны убитыми 280 бойцов 1 , в Чечне – 242 2 , в Карачаево-Черкесии – 144, в Ингушетии – 140.

В Южном федеральном округе больше всего убитых (1280) насчитывается в Волгоградской области. На Краснодарский край приходится 776 убитых военных, на Ростовскую область – 702. Власти Астраханской области назвали имена 586 убитых военных, власти Калмыкии – 167, а чиновники в Адыгее – 89.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Глава Чечни, в отличие от руководителей ряда других регионов, крайне редко сообщает данные о потерях на фронте. Более того, в феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине, призвав "не комментировать потери", хотя до того и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Неравномерность публикуемых властями данных о гибели чеченцев на Украине на фоне отчетов о крайне активном участии выходцев из республики в боях заставляет сомневаться, что официальные сведения о чеченских потерях соответствуют действительности. Кроме того, количественную оценку этих потерь затрудняет скудность данных о погибших: чеченские власти называют имена тех, кого награждают посмертно или увековечивают в родных населенных пунктах, говорится в материале "Кавказского узла" "В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет".

