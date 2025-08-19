Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти регионов юга России публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7250 военных, в том числе 3644 из ЮФО и 3607 – из СКФО.

Как писал "Кавказский узел", к 16 августа официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7207 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине. 3625 убитых приходятся на ЮФО, 3582 – на СКФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Согласно подсчетам “Кавказского узла”, чиновники и силовики на юге России к 19 августа обнародовали данные как минимум 7251 убитого на Украине военнослужащего. Из этого числа 3644 официально признанных убитых приходятся на ЮФО, 3607 – на СКФО.

В Северо-Кавказском федеральном округе самое большое количество официально признанных потерь – в Дагестане, там власти озвучили данные как минимум 1519 убитых военных. В Ставропольском крае таких 796, в Северной Осетии – 476. Публично признаны убитыми 283 бойца 1 из Кабардино-Балкарии и 242 2 из Чечни, а также, 147 комбатантов из Карачаево-Черкесии и 114 – из Ингушетии.

В Южном федеральном округе наибольшее число убитых, публично названных властями, насчитывается в Волгоградской области – 1305. В Краснодарском крае чиновники обнародовали данные о 776 убитых военных, в Ростовской области – 704. Еще 595 убитых военных приходится на Астраханскую область, в Калмыкии озвучены сведения о 169 убитых бойцах, в Адыгее – о 95.

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Глава Чечни, в отличие от руководителей ряда других регионов, крайне редко сообщает данные о потерях на фронте. Более того, в феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине, призвав "не комментировать потери", хотя до того и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Чеченские власти иногда называют лишь имена тех, кого награждают посмертно или увековечивают в родных населенных пунктах, говорится в материале "Кавказского узла" "В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет".

