×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:15, 16 августа 2025

Власти признали убитыми более 7200 бойцов с юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7207 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3625 приходятся на ЮФО, 3582 – на СКФО. 

Как писал "Кавказский узел", к 7 августа чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 7150 военнослужащих с юга России: 3550 бойцов из СКФО и 3600 – из ЮФО. 

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

К 16 августа число военнослужащих с юга России, которых официальные представители власти публично признали убитыми в боевых действиях на Украине, составляет не менее 7207, следует из подсчетов "Кавказского узла". В ЮФО насчитывается 3625 убитых бойцов, в СКФО – 3582.

Лидером по количеству убитых в Северо-Кавказском федеральном округе остается Дагестан, где их насчитывается не менее 1514. На Ставропольский край приходится 783 убитых военных, на Северную Осетию – 484. В Кабардино-Балкарии публично признаны убитыми 282 бойца , в Чечне – 242, в Карачаево-Черкесии – 147, в Ингушетии – 140.

В Южном федеральном округе больше всего убитых (1289) насчитывается в Волгоградской области. На Краснодарский край приходится 776 убитых военных, на Ростовскую область – 703. Власти Астраханской области назвали имена 593 убитых военных, власти Калмыкии – 169, а чиновники в Адыгее – 95.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Глава Чечни, в отличие от руководителей ряда других регионов, крайне редко сообщает данные о потерях на фронте. Более того, в феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине, призвав "не комментировать потери", хотя до того и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Неравномерность публикуемых властями данных о гибели чеченцев на Украине на фоне отчетов о крайне активном участии выходцев из республики в боях заставляет сомневаться, что официальные сведения о чеченских потерях соответствуют действительности. Кроме того, количественную оценку этих потерь затрудняет скудность данных о погибших: чеченские власти называют имена тех, кого награждают посмертно или увековечивают в родных населенных пунктах, говорится в материале "Кавказского узла" "В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 25.07.25, https://t.me/mod_russia/54978
23:59, 27 июля 2025
7100 бойцов с юга России признаны убитыми в военной операции
Российские военные. Скриншот фото Минобороны России от 19.07.25, https://t.me/mod_russia/54816?single.
20:53, 19 июля 2025
Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России
Военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
04:56, 11 июля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57, 3 июля 2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Обрушение канатки в Нальчике
Фото
17:13, 7 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Охота на блогера. Алана Мамиева обвинили во взломе сайта «Патриотов России» 
Фото
11:54, 5 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело об избиении, или как избирательно действует право в Прохладном
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
11:11, 15 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Жительницу Нальчика пытались лишить гражданства России 
Фото
09:19, 14 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
О коммунальных проблемах в Кабардино-Балкарии
Фото
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Обрушение канатки в Нальчике
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
17:13, 7 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Охота на блогера. Алана Мамиева обвинили во взломе сайта «Патриотов России» 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Затонувший танкер. Фото: Минприроды России
15 августа 2025, 23:56
Демонтированы выступающие части затонувших в Черном море танкеров с мазутом

Микаел Аджапаян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
15 августа 2025, 19:57
Суд в Ереване продлил срок ареста архиепископа Аджапаяна

Тедо Абрамов. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DNXo-KPAKsP/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 августа 2025, 14:39
Суд признал невиновным участника акций протеста в Тбилиси Абрамова 

Снос памятников в Ханкенди. Фото: https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/943183/
15 августа 2025, 13:40
Активисты сообщили о сносе 25 памятников в Карабахе 

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше