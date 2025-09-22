×

Кавказский узел

Лента новостей
00:40, 22 сентября 2025

Власти назвали имена более 7450 убитых в зоне СВО бойцов с юга России

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.09.25, https://t.me/mod_russia/56775.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3702 бойцов из СКФО и 3749 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 16 сентября не менее 7402 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Из них 3686 были жителями СКФО, 3718 – ЮФО.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/
13:02 17.09.2025
Статистика СВО: для юга России потери растут
С начала проведения СВО власти и силовики сообщают о гибели жителей краев и областей юга России, а также республик Северного Кавказа. "Кавказский узел" ведет общую статистику потерь по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, основанную на официальных данных.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

По данным "Кавказского узла", к 21 сентября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7451 бойца с юга России: 3702 - из СКФО и 3749 - из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1567. Также подтверждена смерть 811 бойцов из Ставропольского края, 486 – из Северной Осетии, 291 – из Кабардино-Балкарии, 249 – из Чечни, 152 – из Карачаево-Черкесии и 146 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1362) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 779 бойцов из Краснодарского края, 707 – из Ростовской области, 611 – из Астраханской области, 176 – из Калмыкии и 114 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.

Автор: "Кавказский узел"

