Главная   /   Лента новостей
07:35, 5 февраля 2026

Правозащитники признали политзаключенным осужденного ростовчанина Геннадия Новицкого

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ростова-на-Дону Геннадий Новицкий, осужденный по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, стал жертвой провокации силовиков. 

Как писал "Кавказский узел", Ростовский областной суд в 2024 году приговорил 61-летнего местного жителя Геннадия Новицкого к 3,5 года колонии со штрафом в 700 тысяч рублей, признав его виновным в попытке конфиденциального сотрудничества с иностранным государством. Силовики представились ему сотрудниками Службы безопасности Украины и Новицкий в переписке изъявил желание помогать украинским спецслужбам, утверждало обвинение. 

Статья о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (275.1 УК России), введенная в 2022 году, предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. 

Правозащитники, изучившие материалы дела 62-летнего Геннадия Новицкого из Ростова-на-Дону, признали его политзаключенным. Новицкий, который до ареста в феврале 2024 года работал охранником, был осужден в результате незаконных действий силовиков, указывает проект "Поддержка политзеков. Мемориал"*. 

“Силовики не скрывают, что применили против Геннадия Новицкого провокацию - такие действия ФСБ незаконны. Даже если бы он общался с СБУ, его предложение помощи - не преступление”, - говорится в публикации проекта. 

Кроме того, правозащитники настаивают на отмене самой статьи о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, поскольку она противоречит принципу правовой определенности. Под ее формулировку о может подпадать любая частная переписка “с людьми, которые, по мнению российских властей, могут состоять или работать в каких-то международных организациях, иностранных компаниях, просто с иностранцами, людьми с двойным гражданством”, а пояснения о том, какая именно деятельность считается направленной против безопасности РФ, в этой статье УК отсутствуют. Таким образом, “вся конструкция обвинения в “установлении отношений сотрудничества в целях оказания содействия в деятельности” является неправовой, неопределенной и неубедительной”. 

“Гражданам совершенно невозможно заранее определить, какие действия и контакты с возможными представителями иностранных и международных организаций и просто иностранцами являются правомерными, а какие - запрещенными под угрозой уголовного преследования. Преступность деяния, предусмотренного этой статьей, связана исключительно с фактом взаимодействия российского гражданина с иностранцами, к которым применяется презумпция враждебности, к субъекту же преступления - презумпция осведомленности о будущем использовании иностранцами результатов его легальной деятельности. Такая конструкция не только юридически несостоятельна, но и попросту абсурдна”, - указывают правозащитники, подчеркивая, что все преследования по этой статье должны быть прекращены. 

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

