Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Запорожской области виновным в призывах к терроризму

К семи годам колонии общего режима приговорил Южный окружной военный суд жителя Токмака Дениса Шевченко за комментарии с призывами к терроризму и распространении ложной информации о российских военных.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговори 29-летнему жителю Запорожской области, признав его виновным в призывах к террористической деятельности.

По данным следствия, житель города Токмак, гражданин России Денис Шевченко неоднократно публиковал в Telegram комментарии, унижающие достоинство по признакам национальности и происхождения. Эти публикации свидетельствовали о негативном отношении к россиянам и Российской Федерации. Кроме того, он распространял недостоверные сведения о вооруженных силах России.

Суд признал Шевченко виновным в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

"Кавказский узел" писал, что 2 февраля суд в Новошахтинске приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя Вадима Давыденко, усмотрев в его комментариях в Telegram призывы к насилию против российских военных. Давыденко также признан виновным в незаконном обороте взрывчатки из-за хранения 47 граммов пороха.