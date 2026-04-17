07:32, 17 апреля 2026

Комитет абхазского парламента не поддержал лишение депутата Кварчии неприкосновенности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выслушав заявление генпрокурора, комитет не рекомендовал выносить вопрос на заседание сессии парламента.  Сам Кварчия не согласился с обвинениями в свой адрес.

Как писал "Кавказский узел", в марте коллегия Верховного суда Абхазии признала, что в действиях депутата Кана Кварчии во время инцидента в редакции газеты "Абхазский вестник" в ноябре прошлого года имеются признаки преступления по статье об угрозе убийством.

Три российских политтехнолога 5 ноября 2025 года накануне муниципальных выборов были задержаны группой активистов во главе с оппозиционным депутатом Каном Кварчией в офисе пропрезидентского издания "Абхазский вестник", которое печаталось без разрешительных документов. По данным абхазских СМИ, политтехнологов выдворили за пределы республики. 24 ноября стало известно, что в федеральный розыск объявлены трое подозреваемых по уголовному делу о разбойном нападении на территории Абхазии (на российских политтехнологов). "Установлена достоверная причастность к совершению указанного преступления Кана Кварчии, Эшсоу Какалии, Хына Думаа, которые объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении на сайте УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю.

15 апреля в парламенте Абхазии комитет по государственно-правовой политике рассмотрел представление генпрокурора о согласии на лишение неприкосновенности депутата Кана Кварчия. Комитет не рекомендовал выносить вопрос на заседание сессии, сообщило агентство «Апсныпресс». Окончательное решение будет приниматься депутатами на заседании сессии, передает издание. Как уточнил глава комитета Даут Хутаба, парламент обязан рассмотреть представление генпрокурора в течение недели.

Генеральный прокурор Адгур Агрба на заседании напомнил, что 22 декабря 2025 года было возбуждено уголовное дело «в отношении неустановленных лиц» по статьям об угрозе убийством, воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, грабеже и разбое.

По версии прокуратуры, 5 ноября 2025 года «Кварчия, действуя умышленно в группе лиц с Адлейба, Муцба, Ардзинба и другими…  в агрессивной форме высказал в адрес граждан РФ Ревы, Тимофеева и Бублика угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Указанные угрозы сопровождались применением физического насилия. Кварчия нанёс многочисленные удары по голове Реве, при этом направлял имевшееся при нем огнестрельное оружие (пистолет неустановленного образца) в сторону Ревы с целью его устрашения… Кварчия, будучи вооружённым, совместно с Адлейба, Ардзинба и другими лицами нанёс удары по голове Тимофееву. Действия вышеуказанных лиц, с учетом демонстрации оружия и общей обстановки, свидетельствовали о реальности высказанных угроз и вызвали у потерпевших Ревы и Тимофеева обоснованный страх за свою жизнь…», – отметил Агрба.

Кварчия не согласился с обвинениями в свой адрес. Он подчеркнул, что пресек незаконную деятельность иностранных граждан, которые, по его словам, вмешивались в выборный процесс в республике. Депутат добавил, что через СМИ обращался к прокуратуре, МВД, СГБ и президенту задолго до инцидента и проинформировал их о том, что в районных избирательных комиссиях присутствует гражданин России, не имеющий на это право, сообщает «Спутник Абхазия».

Напомним, что в конце декабря 2025 года суд в Сухуме счел нарушениями избирательного законодательства действия перед муниципальными выборами российского политтехнолога Ивана Ревы и оштрафовал его по трем административным статьям.

+49 157 72317856
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
