Верховный суд усмотрел в действиях Кварчии признаки преступления

Коллегия Верховного суда Абхазии признала, что в действиях депутата Кана Кварчии во время инцидента в редакции газеты "Абхазский вестник" в ноябре прошлого года имеются признаки преступления по статье об угрозе убийством.

Как писал "Кавказский узел", три российских политтехнолога 5 ноября 2025 года накануне муниципальных выборов были задержаны в офисе пропрезидентского издания "Абхазский вестник", которое печаталось без разрешительных документов. По данным абхазских СМИ, политтехнологов выдворили за пределы республики. 24 ноября стало известно, что в федеральный розыск объявлены трое подозреваемых по уголовному делу о разбойном нападении на территории Абхазии (на российских политтехнологов). "Установлена достоверная причастность к совершению указанного преступления Кана Кварчии, Эшсоу Какалии, Хына Думаа, которые объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении на сайте УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В конце декабря суд в Сухуме счел нарушениями избирательного законодательства действия перед муниципальными выборами российского политтехнолога Ивана Ревы и оштрафовал его по трем административным статьям.

Коллегия Верховного суда Абхазии 16 марта признала наличие в действиях депутата Кана Кварчии признаков преступления, удовлетворив представление генерального прокурора республики Адгура Агрбы, пишет "Апсныпресс", ссылаясь на сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

Суд пришел к выводу, что в действия Кварчии имеются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 113 УК Абхазии (угроза убийством). Суд направит заключение, а также материалы дела в парламент Абхазии для получения согласия на привлечение Кварчии в качестве обвиняемого в рамках возбужденного прокуратурой Сухума уголовного дела по факту инцидента, произошедшего 5 ноября прошлого года в редакции газеты "Абхазский вестник".