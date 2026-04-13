Пользователи Facebook* указали на безучастность государства и общества в смерти абхазской девочки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники обсуждения причин смерти от побоев трехлетнего ребенка в Абхазии сочли провальной работу соцслужб, которые не вовремя не вмешались в ситуацию с домашним насилием, а также подняли вопрос равнодушия соседей и родственников.

Как писал "Кавказский узел", трехлетняя девочка из Гульрипшского района Абхазии скончалась в результате жестокого обращения и насилия со стороны членов собственной семьи. 11 апреля тетя девочки Кристина Лахина была арестована на два месяца. Депутаты заявили о необходимости разработки закона о домашнем насилии. Законопроект о защите от семейно-бытового насилия был внесен в парламент еще шесть лет назад, но до сих пор не внесен в повестку сессии, возразила бывшая омбудсмен Абхазии.

Три материала о развитии сюжета с трагической смертью ребенка, опубликованные с 10 по 13 апреля, к 18 мск собрали 423 комментария пользователей в Facebook* «Кавказского узла».

В комментариях к постам пользователи активно обсуждали, могло ли законодательство предотвратить трагедию и насколько эффективны существующие меры. В обсуждении звучали сомнения в работе системы профилактики и защите детей. «Даже если бы был этот закон, от такой смерти он ребёнка не уберёг бы», - считает Ирина Шоуа. «Должен был умереть ребёнок, чтобы депутаты проснулись?» - возмущалась Асмат Аджинджал.

А где органы опеки, почему никто не заметил?

В комментариях обсуждается и ответственность социальных служб, которые, по мнению части пользователей, могли вовремя вмешаться. «А где органы опеки, почему никто не заметил?» - написала Ирина Коновалова Чернова .«Соцслужбы где были в это время?» - задается вопросом Лейла Нармания. «Государство тоже несёт ответственность за жизнь ребёнка», - считает Fira Akhmedova.

Многие участники обсуждения говорят о системной проблеме домашнего насилия и его распространенности. Пользователи предполагают, что подобные случаи происходят чаще, чем становится известно публично. «Таких очень много, просто не все случаи становятся известны», - написала Екатерина Белова. «Пока не будет ответственности, это будет продолжаться», - заявила Aliyeva Zumrud.

Смерть маленькой девочки в результате домашнего насилия является уникальным случаем для Абхазии, но случаи насилия фиксируются правозащитниками. Необходимо принятие закона, который защитил бы жертв домашнего насилия, а не только фиксировал его последствия, считают представители направительственных организаций.

Отдельное внимание в обсуждении уделяется роли соседей и родственников. Пользователи задаются вопросом, почему никто не вмешался и можно ли было предотвратить трагедию. «Пока петух не клюнет, никто не шевелится, а соседи не слышали и не видели?» - заявила Аида Мелитонян. «Неужели рядом никого не было, чтобы защитить ребёнка?» - написала Натела Агрба. «Никто не вмешался», - написала Асет Анасова. «Все молчали», - считает Dinara Gabunia.

Часть комментариев касается недоверия к судебной системе и сомнений в справедливости приговора. «Дают мизерные сроки», - написала Ирина Ошнокова. «Нужен строгий приговор», - заявила Рахима Лирова. «Это должно стать примером», - считает Ирина Ошнокова.

Смерть ребенка всегда вызывает большой резонанс, на такую жестокость общество реагирует остро. Однако случаи насилия в семьях часто остаются незамеченными, сказала ранее "Кавказскому узлу" координатор правозащитной группы "Марем" Екатерина Нерозникова. "Смерть ребенка вызывает общественные волнения, большую волну хейта с требованием смертной казни или какого-то еще очень сурового наказания для матери. Если ребенок погибает, то всем сразу до этого становится дело, но жаль, что до этого они часто не реагируют", - заявила она.

Напомним, что 10 апреля группа активистов написала обращение к президенту Абхазии, Генеральному прокурору республики, омбудсмену, министру внутренних дел, а также в парламент Абхазии и в Общественную палату с призывом рассмотреть и принять законопроект "О защите от семейно-бытового насилия", направленный в парламент РА уполномоченной по правам человека Республики Абхазия в 2020 году, который смещает фокус с фиксации последствий на их предотвращение".