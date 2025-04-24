Смерть девочки в Каспийске привлекла внимание к проблеме насилия над детьми

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Случаи насилия над детьми на Северном Кавказе стали чаще предаваться огласке и привлекать внимание, однако количество таких случаев не сокращается, поскольку в обществе широко нормализованы жестокость и избиение детей "в воспитательных целях".

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля следователи предъявили жительнице Каспийска, трехлетняя дочь которой умерла после побоев, новое обвинение, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы. 23 апреля суд арестовал обвиняемую, органы опеки потребовали лишить ее прав на еще троих детей.

21 апреля Минздрав сообщил, что трехлетняя девочка из Каспийска, которую жестоко избила мать месяц назад, умерла в больнице. В прокуратуре Дагестана заявили, что у женщины четверо детей. По словам уполномоченной по правам ребенка в республике, остальные дети переданы под опеку в другую семью.

Резонанс вокруг смерти девочки, избитой матерью в Каспийске, "Кавказскому узлу" прокомментировали координатор правозащитной группы "Марем" Екатерина Нерозникова, президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова и координатор организации "Кавказ без матери".

Смерть ребенка всегда вызывает большой резонанс, на такую жестокость общество реагирует острее, считает Екатерина Нерозникова. "Смерть ребенка вызывает общественные волнения, большую волну хейта с требованием смертной казни или какого-то еще очень сурового наказания для матери. Если ребенок погибает, то всем сразу до этого становится дело, - но жаль, что до этого они часто не реагируют", - заявила она.

Нерозникова отметила, что умершая девочка подвергалась насилию и раньше. "Можно было предположить, что в отношении детей осуществлялось насилие. Врачи сообщали, что были следы от старых побоев, так что ребенка систематически избивали. При этом ведь они не взаперти жили: я уверена, что люди замечали, обращали внимание, что дети побитые ходят, - если одного ребенка в семье бьют, остальных, скорее всего, тоже бьют. Но, скорее всего, пока ребенок не погиб, до этого никому из широкой общественности дела не было. Это, конечно, очень плохо: негативная общественная реакция на насилие в отношении детей нужна до того, как ребенок умрет", - пояснила правозащитница.

Широкая огласка, в частности, многочисленные публикации в соцсетях, способствовали широкому резонансу вокруг дела о смерти ребенка в Каспийске, указала Саида Сиражудинова.

"К сожалению, в последнее время много таких случаев, градус насилия возрастает. Непонятно, где был отец девочки и что он делал, где были другие люди и почему никто не сообщал вовремя в полицию или органы опеки. Могла ли мать ударить так сильно, почему, что повлияло на это. Я думаю, следствие разберется, кто бил и как. У меня только есть общее представление, надежда на следственные органы. Сейчас считается нормой - ненормальной и жестокой - бить детей, объясняя, что это мера воспитания, и всегда люди молчат. Дома бьют, в школе бьют, потом это поведение транслирует молодое поколение", - подчеркнула она.

Правозащитницы затруднились сказать, насколько усугубилась общая ситуация с насилием над детьми на Северном Кавказе в последние годы. По словам Екатерины Нерозниковой, отдельные случаи жестокого обращения с детьми регулярно становятся известны, однако большинство таких случаев остается не зафиксированным и не предается огласке. "Даже если учителя в школах или сотрудники в детских садах видят на детках синяки, то они часто ничего не делают", - подчеркнула она.

Вместе с тем Нерозникова признает, что случаи насилия над детьми в последнее время стали привлекать больше внимания. "Мы регулярно следим за тем, что сообщают официальные органы, неофициальные источники и местные СМИ, что они пишут на тему домашнего насилия. И если домашнее насилие касается женщины, то такие случаи иногда всплывают в СМИ, но не так часто, - а относительно детей они стали всплывать гораздо чаще. Видно, что про это чаще пишут. Вот недавно случай, когда отец в Ингушетии детей своих избил, забрав их от бывшей жены: об этом написали, рассказали, не сказали: "просто батя воспитывает, это нормально". Случай с девочкой, которую к батарее приковывали, тоже довольно-таки массово в медиа разошелся, полиция неожиданно в кои-то веки решила признать, что это было незаконное удержание человека против его воли. То есть они признали, что ребенок этой семьи — это человек настоящий, которого нельзя просто так удерживать, а раньше люди так не думали. То есть внимания к насилию относительно детей, относительно подростков внутри семьи стало больше, писать об этом стали чаще, и чаще появляется информация о том, что заведена какая-то проверка, заведено какое-то разбирательство, какое-то дело, административное наказание, уголовное дело. Так что, наверное, можно сказать, что в этом плане ситуация становится несколько лучше", - отметила координатор "Марем".

Она добавила, что такие публикации и общественная дискуссия способствуют гуманизации отношения к детям, а также в определенной мере предупреждают случаи насилия над детьми: люди, которые практикуют избиения своих детей, становятся осторожнее, когда узнают о возможном наказании.

Координатор организации «Кавказ без матери» по Дагестану полагает, что ситуация с насилием над детьми в регионе ухудшается. "Увы, люди становятся все ожесточеннее. Ситуация ухудшается, психологические и физическое насилие усиливается в отдельных семьях. Детьми играют в своих интересах, разлучают с матерями, но, не думают о последствиях, о том, что такое отношение калечит тела и души. В последнее время градус насилия возрос, все чаще участниками подобных историй оказываются члены «новой элиты», участники СВО», - заявила правозащитница на условиях анонимности.

Саида Сиражудинова также уверена, что ситуация в регионе ухудшается. "Домашнего насилия становится больше, и благодаря социальным сетям мы о нем больше информированы. Мы становимся свидетелями того, что насилие становится менее наказуемым, появляются лазейки для преступников. Происходит публичная демонстрация жестокости, как например в Чечне произошло недавно. А люди живут в среде, все это наблюдают, формат семьи поменялся. Конечно, ситуация ухудшается и будет осложняться, если не реагировать. Люди не хотят вмешиваться в чужие семьи, но иногда это может спасти жизнь женщине или ребенку. Нельзя оставаться безучастными и равнодушными к насилию, - к любому насилию, но особенно, над детьми, как самыми слабыми и уязвимыми", - заявила она.

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