Устрашение трупом убитого в Чечне стало пропагандой жестокости

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Демонстрация старшеклассникам и студентам трупа убитого в Ачхой-Мартане участника атаки на силовиков вошла в противоречие с нормами ислама и со здравым смыслом, такими действиями власти пропагандируют жестокость и травмируют психику молодежи, указали правозащитники и кавказовед.

Как писал "Кавказский узел", один силовик убит и как минимум двое ранены в результате нападения вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане. Несовершеннолетний нападавший был убит "ответным огнем". Его фото 9 апреля распространила Чеченская гостелерадиокомпания "Грозный", а оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы обнародовали видеокадры, на которых, как утверждалось, запечатлен лежащий на земле труп убитого участника атаки. Труп был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам, студентам и старшеклассникам.

Рамзан Кадыров объявил 8 апреля, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Угрозы были озвучены в том числе дальним родственникам нападавшего. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

Митинг над трупом убитого в Ачхой-Мартане прокомментировали "Кавказскому узлу" председатель комитета "Гражданское согласие"* Светлана Ганнушкина*, пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев в Европе Шамиль Албаков, а также пожелавшие остаться неназванными правозащитник, хорошо знакомый с реалиями Чечни, и российский кавказовед.

Этот акт - дикость, средневековье. Демонстрация и пропаганда жестокости.

Такого рода демонстрации со стороны властей, как в Ачхой-Мартане, точно не вызывают одобрения населения, скорее, они могут иметь обратный эффект - рост протестных настроений, указал правозащитник. "Этот акт - дикость, средневековье. Устроители этого шоу - больные на всю голову. Ни к чему хорошему это не приведет. Это демонстрация и пропаганда жестокости", - заявил он.

"Это дикость и жестокость, к которым приучают детей. Конечно, для детей это травма. А ожесточение найдет выход. Власть рискует, но надеется, что объектом будет не она", - сказала Светлана Ганнушкина.

Ни по исламскому праву, ни по адатам демонстрация тела убитого, даже врага, недопустима, указал кавказовед. "Погибший, наверное, считается все-таки мусульманином. Это очень нехорошо, конечно, издеваться над телом. Любой человек должен быть захоронен, даже если к нему имеются враждебные чувства. А издеваться над трупом - я не знаю таких адатов", - сказал он.

Не существует в исламе, насколько знает кавказовед, и обычаев, когда правитель объявлял бы о наказании всего рода за преступление одного человека. "Кровную месть могут объявлять только родственники убитого. Если речь идёт об изгнании из страны или из республики, то это не кровная месть явно. Джамаат, конечно, может преступника изгнать. Но, во-первых, это уже давно не практикуемый обычай. Во-вторых, все-таки, это джамат решает, а не те люди, кто к джамату не имеют отношения", - пояснил он.

Порицается издевательство над трупами даже врагов

Собирать людей и выставлять на показ им труп является кощунством и издевательством над населением, уверен Шамиль Албаков. «Ни по каким адатам или принципам исламской религии, ни по любым иным принципам, ни в каком законодательстве в цивилизованном мире такое делать не позволяется. Порицается издевательство над трупами даже врагов там, где идёт война», - подчеркнул Албаков.

Жители Чечни вследствие таких действий властей, по его мнению, вряд ли могут стать еще более запуганными, скорее наоборот.

Население Чечни уже просто доведено до отчаяния, до ненависти.

«Население уже просто доведено до отчаяния, до ненависти и неприязни. Она просто видится в глазах, в реакциях этих людей, женщин, которые плачут, проклинают всех за то, что так творится. Но население сегодня также полностью беззащитно и полностью лишено какой-либо перспективы на помощь или поддержку извне», - сказал Албаков.

Наказания близких и дальних родственников виновного в преступлении никакие законы и адаты не разрешают, подтвердил он. "Забирать родственников, их наказывать за действия малолетнего члена их семьи - по всем принципам и законам это запрещено, неприемлемо. Но представители власти в Чечне этим занимаются, они этим гордятся, они хвастаются, что именно к таким издевательским методам они прибегают, чтобы контролировать население Чеченской Республики», - посетовал Албаков.

При этом он подчеркнул, что и нападения на силовиков в Чечне не вызывают у него одобрения. «Конечно же, никто к таким действием не призывает. Неправильно это делать», - сказал он.

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