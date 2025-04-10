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06:49, 10 апреля 2025

Принуждение к участию в митинге над телом убитого в Ачхой-Мартане возмутило бюджетников

Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Тумсо Абдурахманова (признан иноагентом) от 09.04.25, https://t.me/abusaddamshishani/6578

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти потребовали присутствия педагогов и старшеклассников на митинге над телом убитого в Ачхой-Мартане при атаке на силовиков подростка. Уйти с площади не позволяли силовики и сотрудники администрации, несмотря на то, что несколько женщин потеряли сознание, рассказали участники митинга.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно о нападении вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане. Один из силовиков в результате нападения был убит, ранения получили не менее двух полицейских. Нападавший был убит, по данным следователей, "ответным огнем". Попытка властей обозначить "украинский след" в нападении на силовиков в Ачхой-Мартане вызывает сомнения, а сам инцидент дал Кадырову предлог для усиления репрессий, указали аналитики. Телеграм-каналы обнародовали два видео, на которых, как утверждается, запечатлен лежащий на земле труп убитого в Ачхой-Мартане несовершеннолетнего участника атаки на силовиков. Труп был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам, утверждают источники.

Рамзан Кадыров объявил 8 апреля, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Угрозы были озвучены в том числе дальним родственникам нападавшего. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

9 апреля директорам школ Ачхой-Мартана из администрации поступило распоряжение: все учителя и старшеклассники к 10 часам утра должны прибыть к центру Ачхой-Мартана для участия в митинге. "Что за митинг, как долго будет проходить мероприятие – никто не знал", - сказала директор одной из школ района.

По ее словам, когда весь их педагогический коллектив и старшеклассники пришли в центр города, то оказалось, что кроме учителей и школьников здесь были представители всех бюджетных организаций. "Еще до начала этого мероприятия мы узнали, что в Грозном случившееся 7 апреля событие произвело эффект разорвавшейся бомбы, мол, опять этот Ачхой-Мартан! Вспомнили, видно, нападение на сотрудников ППС в Старом Ачхое и решили, что настало время для воспитательного момента. Но никто из присутствующих в самом жутком сне не мог представить, какой сценарий проведения митинга был написан в Грозном, а участниками этого действа оказались не только взрослые, но и школьники", - рассказала педагог.

"Это был не митинг, тому что происходило нет названия", - считает Амина, преподаватель химии. "Перед нами появились глава администрации Хоза Бурсагов и кадий района Абдурашид Дадуев. Глава что-то стал говорить, но внимание всех было обращено на то, как из подъехавшей машины вытаскивают что-то завернутое в клеенку и несут на площадь, чтобы все это видели. Я не могла поверить своим глазам: в клеенку, которая была вся в крови, был завернут труп, я увидела торчащую из клеенки ногу. Нам, всем собравшимся, привезли, видно, для устрашения, тело убитого нападавшего. Раздались возгласы негодования. Рядом со мной – мои девятиклассники. У ребят лица серьезные, глаза опущены, руки сжаты в кулаки: так обычно парни стоят на тезете (поминальный обряд - прим. "Кавказского узла"). Зачем нас заставили привести сюда детей? Чтобы они смотрели на окровавленную кленку, в которую завернуто тело подростка, их ровесника? Я видела, что ребята шокированы", - рассказывает Амина.

По ее словам, несколько женщин потеряли сознание, некоторые пытались уйти с митинга, но их останавливали их руководители: находившиеся среди участников этого митинга сотрудники администрации и представители силовых ведомств следили за тем, чтобы люди не покидали мероприятие, чтобы они не пропускали ни одного слова, звучавшего из уст выступающих над телом лежавшего рядом убитого нападавшего. Хоза Бурсагов, по словам физрука Исмаила, говорил о том, что семья преступника будет выслана из республики, а их имущество будет изъято. "Собственно, глава района повторял то, что уже озвучил на совещании в Грозном Рамзан Кадыров. Он также говорил, что известны те, кто стоял за этим нападением: один живет в Турции, другой в Украине. Выступивший Абдурашид Дадуев напомнил, что тело преступника не будет выдано родственникам для захоронения, никто не будет знать, где закопают его тело", - рассказал Исмаил. 

"Я не знаю, какую цель преследовали организаторы этого митинга, но судя по тому, как реагировали дети на то, что происходило в то утро в центре Ачхой-Мартана, ненависти к убитому нападавшему и осуждения его поступка я не увидела на их лицах. Многие девочки плакали, слез не сдерживали. Что это было: сочувствие? Сострадание?", - задается вопросом Тамара, проработавшая педагогом четверть века.

Она говорит, что после случившегося в интернете появилась фотография нападавшего семнадцатилетнего подростка, приехавшего из Москвы, на Ураза-байрам. "Эго фото я увидела в телефоне у моего ученика, Мусы. Заметив мой взгляд, Муса с каким-то вызовом спросил: "Он похож на террориста?" Я не успела ответить. Меня выручил звонок на урок. А теперь этот митинг с наглядной агитацией в виде завернутого в заляпанную кровью клеенку трупа. Трудно сказать, какой вывод сделают из проведенного мероприятия мои десятиклассники. Молю Всевышнего, чтобы он наставил их на праведный путь", - вздохнула Тамара.

Умар занимается частным извозом. Обычно, по его словам, он старается до полуночи возвращаться домой. "День 7 апреля подходил к концу, когда по заказу мне нужно было отвезти клиента на улицу Школьная. Клиент был с другом. Из разговора между ними я понял, что клиент был невольным свидетелем того, как разворачивался конфликт между подростком и сотрудниками ППС. "По виду парень несколько отличался от местных ребят. Чем он пэпээсникам не показался, не знаю. Тут он побежал к магазину, и так быстро оттуда выбегает и сразу к этим, сотрудникам ППС. Одного он ударил ножом, а тут выстрел в упор, и парень упал. Как он ранил второго - не видел. А в магазин он побежал, видно, за ножом", - рассказывал клиент своему товарищу. Такой вот разговор был в салоне моей машины. А утром узнаю, что произошло и кто был нападавшим. Вспомнил и последние слова клиента: "Жалко парня, совсем еще пацан"", - рассказал Умар.

Видео с камеры наблюдения, на котором, как утверждается, показан момент нападения на сотрудников полиции, опубликовал оппозиционный по отношению к властям Чечни телеграм-канал. "Подросток вышел из магазина и сразу же побежал на ППСников и гаишника", - говорится в аннотации к видео.

В официальной версии нападения усомнился и читатель "Кавказского узла". "Если на опубликованном видео действительно запечатлен момент нападения на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане, по не совсем понятно, как нападавший успел ранить двух полицейских, если после того, как он повалил одного сотрудника, в него произвели выстрел. После которого атакованный им сотрудник поднялся на ноги, а он остался лежать на земле. Какая- то достаточно непонятная и темная история получается", - написал он.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Участники акции в память о жертвах разгона мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

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