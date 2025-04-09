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11:35, 9 апреля 2025

Обнародовано видео атаки на силовиков в Ачхой-Мартане

Нападение на силовиков в Ачхой-Мартане. 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/20069

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Опубликована сделанная камерой уличного наблюдения видеозапись момента нападения на силовиков в Ачхой-Мартане.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно о нападении вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в центре Ачхой-Мартана. Один из силовиков в результате ранения скончался.

Республиканское управление СКР сообщило, что нападение с ножом совершил "местный житель", он был убит "ответным огнем", ранения получили не менее двух полицейских. Позднее Рамзан Кадыров объявил, что нападавшим руководили из-за рубежа, а главным руководителем является гражданин Украины

Видео с камеры наблюдения, на котором, как утверждается, показан момент нападения на сотрудников полиции, опубликовал сегодня оппозиционный по отношению к властям Чечни телеграм-канал. "Подросток вышел из магазина и сразу же побежал на ППСников и гаишника", - говорится в аннотации к видео.

Видеоролик продолжительностью 27 секунд записан в темное время суток. На кадрах видны стоящие на парковке автомобили, а за ними, около проезжей части, - стоящий полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками, и три человека около него, в том числе в форме.

В ролике видно, как человек, который выбежал из двери, расположенной под видеокамерой, стремительно подбегает к стоящим силовикам и набрасывается на одного из них. Ему удается повалить силовика на землю, после чего видна вспышка выстрела. В это время из полицейского автомобиля выходит человек, сидевший на водительском сиденье. С момента нападения до вспышки выстрела прошло семь секунд.

Затем силовик, на которого набросился нападавший, встает на ноги, а напавший остается лежать. Во время инцидента около здания проходят люди, а на парковке и по дороге движутся автомобили.

Напомним, согласно подсчетам "Кавказского узла", этот инцидент стал как минимум вторым за полгода нападением на силовиков в Чечне.

Рамзан Кадыров поручил силовикам выдворить из Чечни родственников организаторов и исполнителя нападения в Ачхой-Мартане.

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Автор: "Кавказский узел"

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