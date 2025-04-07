Нападение на пост в Ачхой-Мартане стало минимум вторым за полгода

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Атаке на пост ДПС в центре Ачхой-Мартана предшествовало нападение на автомобиль росгвардейцев в Грозненском районе в конце октября.

Как писал "Кавказский узел", сегодня вечером источники сообщили о нападении неизвестного с ножом на пост дорожно-патрульной службы в центре Ачхой-Мартана. По информации источников, нападавший был убит, среди силовиков есть раненые.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, нападение на силовиков в Ачхой-Мартане стало как минимум вторым в Чечне за последние шесть месяцев.

Предыдущим нападением на сотрудников силовых структур в Чечне стал обстрел машины росгвардейцев в станице Петропавловская Грозненского района 24 октября 2024 года. Тогда один сотрудник был убит и один ранен.

Предыдущим вооруженным инцидентом было нападение на полицейского в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района в ночь на 14 февраля 2024 года. Информация о двух нападениях на силовиков в течение 2024 года была подтверждена официальными источниками.

Информацию о вооруженных инцидентах в Чечне "Кавказский узел" собирает в хронике "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения". В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикуется информация о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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