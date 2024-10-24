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21:44, 24 октября 2024

Росгвардия подтвердила убийство силовика в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель Росгвардии подтвердил, что при нападении на воинскую колонну в Чечне убит силовик и еще один ранен.

Как писал "Кавказский узел", при обстреле "Урала" с росгвардейцами около станицы Петропавловской в Чечне убит силовик.

Неизвестные напали на колонну Росгвардии в пригороде Грозного, один человек погиб, еще один пострадал, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на  пресс-службу ведомства.

"В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. Проводятся мероприятия по поиску и задержанию нападавших", - заключили в Росгвардии.

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Автор: "Кавказский узел"

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