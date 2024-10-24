Источники сообщили об убийстве росгвардейца в Чечне

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При обстреле "Урала" с росгвардейцами около станицы Петропавловской в Чечне убит силовик.

В Чечне неизвестные расстреляли "Урал" Росгвардии. Нападение на росгвардейцев произошло около полудня в станице Петропавловская Грозненского района республики. По предварительным данным, в результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Нападавшим удалось скрыться, сообщила сегодня "База".

К сообщению приложено видео, на котором военный автомобиль стоит на обочине дороги. На брезентовом кузове и кабине со стороны водителя - следу от пуль. На асфальте рядом с машиной - следы крови. Чуть в стороне от дороги на траве лежит мужчина, у него на груди следы крови. На месте работают силовики, следует из записи.

О нападении сообщал и оппозиционный властям Чечни Telegram-канал, опубликовав фотографии с места событий.

Управление Следкома по Чечне, Росгвардия по Северо-Кавказскому округу и глава Чечни Рамзан Кадыров к 20.30 мск официально не сообщали о нападении на росгвардейцев.

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