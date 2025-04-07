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22:19, 7 апреля 2025

Источники сообщили о нападении на силовиков в Чечне

Улица Кадырова в Ачхой-Мартане. Кадр видео ACHXOY TV на YouTube youtu.be/CijRrP3HKRU?si=fwo5Q_JQATf9CiSq

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нападавший убит, среди сотрудников силовых структур есть раненые. 

О вооруженном инциденте в Ачхой-Мартане сегодня вечером сообщили неофициальные источники. По их сведениям, на улице Кадырова совершено нападение на пост дорожно-патрульной службы. 

Первым об инциденте сообщил чеченский оппозиционный Telegram-канал NIYSO: По его информации, неизвестный напал в центре города на пост полиции, ранил как минимум одного сотрудника и был застрелен на месте. Дороги в районе инцидента были перекрыты. Позднее канал сообщил, что в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены не менее двух пострадавших силовиков, а сама больница оцеплена.

О нападении на пост ДПС в Ачхой-Мартане сообщил также Telegram-канал 112, уточнив, что нападавший был вооружен ножом. 

"Неизвестный мужчина набросился с ножом на полицейских. По словам источников, он успел ранить как минимум одного сотрудника, после чего был застрелен", - сообщил  Telegram-канал BAZA. 

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждениями этой информации из собственных источников.

Информацию о вооруженных инцидентах в Чечне "Кавказский узел" собирает в хронике "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения". В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикуется информация о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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Автор: "Кавказский узел"

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