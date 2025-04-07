Источники сообщили о нападении на силовиков в Чечне

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Нападавший убит, среди сотрудников силовых структур есть раненые.

О вооруженном инциденте в Ачхой-Мартане сегодня вечером сообщили неофициальные источники. По их сведениям, на улице Кадырова совершено нападение на пост дорожно-патрульной службы.

Первым об инциденте сообщил чеченский оппозиционный Telegram-канал NIYSO: По его информации, неизвестный напал в центре города на пост полиции, ранил как минимум одного сотрудника и был застрелен на месте. Дороги в районе инцидента были перекрыты. Позднее канал сообщил, что в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены не менее двух пострадавших силовиков, а сама больница оцеплена.

О нападении на пост ДПС в Ачхой-Мартане сообщил также Telegram-канал 112, уточнив, что нападавший был вооружен ножом.

"Неизвестный мужчина набросился с ножом на полицейских. По словам источников, он успел ранить как минимум одного сотрудника, после чего был застрелен", - сообщил Telegram-канал BAZA.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждениями этой информации из собственных источников.

Информацию о вооруженных инцидентах в Чечне "Кавказский узел" собирает в хронике "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения". В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикуется информация о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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