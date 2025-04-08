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10:30, 8 апреля 2025

Умер раненный при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский

Мужчина с ножом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник полиции, получивший ранение при нападении на пост ДПС в Ачхой-Мартане, скончался, сообщило следствие. По данным источников, нападение с ножом на полицейских совершил несовершеннолетний.

Как писал "Кавказский узел", вечером 7 апреля источники сообщили о нападении неизвестного с ножом на пост дорожно-патрульной службы в центре Ачхой-Мартана.  Управление Следственного комитета РФ по Чечне сообщило, что нападение с ножом совершил "местный житель", он был убит "ответным огнем", ранения получили не менее двух полицейских. 

Согласно подсчетам "Кавказского узла", этот инцидент стал как минимум вторым за полгода нападением на силовиков в Чечне. 

Один из сотрудников патрульно-постовой службы в городе Ачхой-Мартане скончался после нападения местного жителя, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по республике.

"По данным следствия, вечером в городе Ачхой-Мартане местный житель с применением ножа совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы. В результате полученных ранений один из полицейских скончался. Действия нападавшего были пресечены, ответным огнем он ликвидирован", - приводится в публикации сообщение ведомства.

На сайте и в Telegram-канале ведомства к 10.25 мск не содержится информации о смерти одного из получивших ранение полицейских.

По данным источников, нападение совершил несовершеннолетний - "Сапа Кавказ" сообщает, что нападавшему было 17 лет, оппозиционный чеченским властям Telegram-канал проинформировал, что ему было 16 лет.

Информацию о вооруженных инцидентах в Чечне "Кавказский узел" собирает в хронике "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения". В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикуется информация о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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Автор: "Кавказский узел"

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