Умер раненный при нападении на пост ДПС в Чечне полицейский

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Сотрудник полиции, получивший ранение при нападении на пост ДПС в Ачхой-Мартане, скончался, сообщило следствие. По данным источников, нападение с ножом на полицейских совершил несовершеннолетний.

Как писал "Кавказский узел", вечером 7 апреля источники сообщили о нападении неизвестного с ножом на пост дорожно-патрульной службы в центре Ачхой-Мартана. Управление Следственного комитета РФ по Чечне сообщило, что нападение с ножом совершил "местный житель", он был убит "ответным огнем", ранения получили не менее двух полицейских.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", этот инцидент стал как минимум вторым за полгода нападением на силовиков в Чечне.

Один из сотрудников патрульно-постовой службы в городе Ачхой-Мартане скончался после нападения местного жителя, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по республике.

"По данным следствия, вечером в городе Ачхой-Мартане местный житель с применением ножа совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы. В результате полученных ранений один из полицейских скончался. Действия нападавшего были пресечены, ответным огнем он ликвидирован", - приводится в публикации сообщение ведомства.

На сайте и в Telegram-канале ведомства к 10.25 мск не содержится информации о смерти одного из получивших ранение полицейских.

По данным источников, нападение совершил несовершеннолетний - "Сапа Кавказ" сообщает, что нападавшему было 17 лет, оппозиционный чеченским властям Telegram-канал проинформировал, что ему было 16 лет.

Информацию о вооруженных инцидентах в Чечне "Кавказский узел" собирает в хронике "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения". В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикуется информация о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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