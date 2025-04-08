Следком подтвердил информацию о нападении на силовиков в Ачхой-Мартане

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Дело расследуется по статье о покушении на жизнь правоохранителей, ранения получили не менее двух полицейских.

Как писал "Кавказский узел", вечером 7 апреля источники сообщили о нападении неизвестного с ножом на пост дорожно-патрульной службы в центре Ачхой-Мартана. По их информации, нападавший был убит, среди силовиков есть раненые. Согласно подсчетам "Кавказского узла", этот инцидент стал как минимум вторым за полгода нападением на силовиков в Чечне.

Управление Следственного комитета РФ по Чечне отчиталось о расследовании нападения на пост полиции в Ачхой-Мартане. Ведомство сообщило, что нападение с ножом совершил "местный житель", он был убит "ответным огнем".

Следствие отмечает, "в результате нападения полицейские получили ножевые ранения". Уголовное дело возбудили по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК России), говорится в публикации официального Telegram-канала ведомства.

В сообщении не указано, сколько именно полицейских получили ранения, но о пострадавших говорится во множественном числе. По данным Telegram-канала BAZA, в больницу с ранениями доставили двоих сотрудников МВД.

Информацию о вооруженных инцидентах в Чечне "Кавказский узел" собирает в хронике "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения". В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикуется информация о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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