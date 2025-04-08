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01:49, 8 апреля 2025

Следком подтвердил информацию о нападении на силовиков в Ачхой-Мартане

Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / "Югополис"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело расследуется по статье о покушении на жизнь правоохранителей, ранения получили не менее двух полицейских. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 7 апреля источники сообщили о нападении неизвестного с ножом на пост дорожно-патрульной службы в центре Ачхой-Мартана. По их информации, нападавший был убит, среди силовиков есть раненые. Согласно подсчетам "Кавказского узла", этот инцидент стал как минимум вторым за полгода нападением на силовиков в Чечне. 

Управление Следственного комитета РФ по Чечне отчиталось о расследовании нападения на пост полиции в Ачхой-Мартане. Ведомство сообщило, что нападение с ножом совершил "местный житель", он был убит "ответным огнем". 

Следствие отмечает, "в результате нападения полицейские получили ножевые ранения". Уголовное дело возбудили по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК России), говорится в публикации официального Telegram-канала ведомства. 

В сообщении не указано, сколько именно полицейских получили ранения, но о пострадавших говорится во множественном числе. По данным Telegram-канала BAZA, в больницу с ранениями доставили двоих сотрудников МВД. 

Информацию о вооруженных инцидентах в Чечне "Кавказский узел" собирает в хронике "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения". В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикуется информация о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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Автор: "Кавказский узел"

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