Кадыров объявил украинцем организатора нападения в Ачхой-Мартане

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Убитым при нападении на пост полиции в Ачхой-Мартане руководили из-за рубежа, главным руководителем является гражданин Украины, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", вечером 7 апреля источники сообщили о нападении неизвестного с ножом на пост дорожно-патрульной службы в центре Ачхой-Мартана. Управление Следственного комитета РФ по Чечне сообщило, что нападение с ножом совершил "местный житель", он был убит "ответным огнем", ранения получили не менее двух полицейских. Один из силовиков в результате ранения скончался.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", этот инцидент стал как минимум вторым за полгода нападением на силовиков в Чечне.

Рамзан Кадыров на очередном совещании обсудил с силовиками нападение на полицейских в Ачхой-Мартане. В публикации по итогам этого обсуждения он не назвал никаких данных нападавшего, убитого на месте инцидента, однако заявил, что "установлены личности тех, кто руководил его действиями".

"Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу. Это касается не только самих преступников, но также и тех, кто прямо или косвенно ответственен за их действия", - написал сегодня вечером Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "поручил усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма" и напомнил жителям Чечни о коллективной ответственности. "Особая ответственность лежит на родителях и ближайших родственниках террористов. Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких", - указал глава Чечни.

Убитый несовершеннолетний участник нападения, по данным Telegram-канала BAZA, "жил всего в километре от поста". Чеченский оппозиционный Telegram-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев.

Информацию о вооруженных инцидентах в Чечне "Кавказский узел" собирает в хронике "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения". В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикуется информация о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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