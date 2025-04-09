Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи причастных к нападению на пост ДПС

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил силовикам выдворить с территории республики родственников организаторов и исполнителя нападения на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане.

Как писал "Кавказский узел", Кадыров объявил, что убитым при нападении на пост полиции в Ачхой-Мартане руководили из-за рубежа, а главным руководителем является гражданин Украины.

Вечером 7 апреля источники сообщили о нападении неизвестного с ножом на пост дорожно-патрульной службы в центре Ачхой-Мартана. Управление Следственного комитета РФ по Чечне сообщило, что нападение с ножом совершил "местный житель", он был убит "ответным огнем", ранения получили не менее двух полицейских. Один из силовиков в результате ранения скончался. Согласно подсчетам "Кавказского узла", этот инцидент стал как минимум вторым за полгода нападением на силовиков в Чечне.

"МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять… Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС", - приводит слова главы Чечни РИА "Новости".

По мнению Кадырова, на родителях и ближайших родственниках лежит особая ответственность за действия организаторов и участников нападения, и они должны отвечать за действия своих близких. Распоряжение о выдворении семей глава Чечни уже выдал местным силовым структурам, отмечает "Коммерсант".

Ранее чеченский оппозиционный Telegram-канал сообщал, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев.

Информацию о вооруженных инцидентах в Чечне "Кавказский узел" собирает в хронике "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения". В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикуется информация о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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