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21:34, 9 апреля 2025

Труп убитого в Ачхой-Мартане выставлен на площади перед администрацией

Труп убитого в Ачхой-Мартане выставлен на площади перед администрацией. Стоп-кадр видео, опубликованного в телеграм-канале "ЧП Кавказ"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Телеграм-каналы обнародовали два видео, на которых, как утверждается, запечатлен лежащий на земле труп убитого в Ачхой-Мартане несовершеннолетнего участника атаки на силовиков. Труп был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам, утверждают источники.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно о нападении вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане. Один из силовиков в результате нападения был убит, ранения получили не менее двух полицейских. Нападавший был убит, по данным следователей, "ответным огнем". Попытка властей обозначить "украинский след" в нападении на силовиков в Ачхой-Мартане вызывает сомнения, а сам инцидент дал Кадырову предлог для усиления репрессий, указали аналитики.

Рамзан Кадыров объявил 8 апреля, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Угрозы были озвучены в том числе дальним родственникам нападавшего. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

Видеокадры, на которых, как утверждается, запечатлен сегодняшний утренний митинг в Ачхой-Мартане, куда принудительно собрали студентов, старшеклассников и бюджетников и привезли труп убитого, опубликовали сегодня вечером два оппозиционных властям Чечни телеграм канала.

На первом видео продолжительностью 16 секунд, снятом около здания администрации Ачхой-Мартана, стоят не менее сотни людей, преимущественно мужчины. На земле перед ними лежит труп молодого человека, чей овал лица и прическа совпадают с чертами юноши на фотографии убитого на улице Ахмата Кадырова несовершеннолетнего участника атаки на силовиков, которую распространила сегодня Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный". Слышно, как в толпе плачут женщины, одна из них в кадре вытирает слезы. У входа в администрацию видны несколько мужчин с видеокамерами. 

На втором видео продолжительностью три секунды, опубликованном теми же двумя каналами, тот же труп лежит на земле около здания Сбербанка, мимо него проезжают несколько автомобилей. В описании к опубликованному вечером видео утверждается, что труп до сих пор лежит в центре Ачхой-Мартана.

"Кавказский узел" не публикует эти видеокадры из-за чувствительного контента, ограничиваясь скриншотом.

Видеосюжет, смонтированный из упомянутых выше двух видео на замедленной скорости, опубликовал позднее также телеграм-канал "ЧП Кавказ". "Тело напавшего на сотрудников в Чечне выставили на площади Ачхой-Мартана. Также сообщается, что его родственников ждет выселение из республики", - сказано в описании к видео.

"Кавказский узел" не может проверить, когда именно сняты указанные видеокадры и действительно ли по состоянию на вечер запечатленный на них труп все еще лежит на улице в Ачхой-Мартане.

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Автор: "Кавказский узел"

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Рамзан Кадыров. Скриншот видеозаписи https://t.me/RKadyrov_95/5636 Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне

Участники акции в память о жертвах разгона мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

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