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17:50, 9 апреля 2025

Версия об "украинском следе" в атаке на чеченских силовиков поставлена под сомнение

Нападение на силовиков в Ачхой-Мартане. 7 апреля 2025 г. Фото : СУ СКР по Чеченской Республике/Telegram7

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Попытка властей обозначить "украинский след" в нападении на силовиков в Ачхой-Мартане вызывает сомнения, а сам инцидент дал Кадырову предлог для усиления репрессий, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно о нападении вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в центре Ачхой-Мартана. Один из силовиков в результате ранения скончался. Республиканское управление СКР сообщило, что нападение с ножом совершил "местный житель", он был убит "ответным огнем", ранения получили не менее двух полицейских.

8 апреля на совещании Рамзан Кадыров объявил, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Кадыров также объявил, что нападавшим руководили из-за рубежа, а главным руководителем является гражданин Украины. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. Государственная телекомпания "Грозный" сегодня опубликовала фотографию несовершеннолетнего участника атаки, назвав его выходцем из Ачхой-Мартана, проживавшим в Москве.

Инцидент в Ачхой-Мартане и реакцию властей Чечни прокомментировали "Кавказскому узлу" чеченский политолог Руслан Кутаев, глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, а также правозащитник, знакомый с реалиями Чечни, и представительница чеченской правозащитной организации "Вайфонд", попросившие не публиковать их имена.

Версия об «украинском следе» вызывает сомнения, но и другой политической подоплёки нападения не видно, указал Руслан Кутаев. «Ачхой-Мартан мои родные места, но никто из моих источников [в этих местах] не знает, из-за чего это могло произойти. И почему вдруг здесь украинский след, и с чем это связано", - сказал он.

Политолог предположил, что конфликт мог возникнуть на бытовой почве. «Возможно, этот юноша столкнулся с этими полицейскими. Я склонен полагать, что, видимо, у них там что-то произошло, и исключительно это и послужило основанием для такого нападения», - сказал Кутаев.

При этом, по его словам, вопрос о кровной мести семье напавшего не стоит. «Нападавший же уже убит», - пояснил он.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Хотят просто под этим предлогом поднять новую волну гонений

В то же время, по мнению Кутаева, это нападение стало удобным поводом для нового витка «закручивания гаек» в республике. "Они сейчас хотят просто под этим предлогом поднять новую волну гонений на людей, которые абсолютно ни при чём. Вроде бы так ужесточить ситуацию республики невозможно было, но вдруг появился повод. И в связи с этим приходит в голову мысль: вообще, кому это было выгодно, кто выгодополучатель? И получается, что властям и было это выгодно. Это было выгодно прежде всего федеральным властям. Они этим самым сейчас нагнетают ситуацию. Они [местные власти] сейчас, изгоняя мирных жителей, раскачивают ситуацию противостояния власти и населения. Это как раз тот нарратив, который нужен [федеральным силовикам]», - полагает политолог.

Он считает несправедливым и незаконным преследование родственников нападавшего. "Родственники совершенно не имеют никакого отношения к тому, что там произошло. […] Многие родственники вообще не знают, что он был на свете. Поэтому это настолько явная несправедливость - преследование, изгнание родственников», - сказал Кутаев.

По его словам, раньше власти не всегда отнимали собственность у изгнанных. "Если они уезжали, это не означало, что их имущество передается кому-то. Заявление об обязательной продаже имущества - это сейчас тоже новшество. Здесь тоже мы видим какие-то новые нотки поведения властей», - подчеркнул Кутаев.

В январе 2017 года в Шали состоялся сход горожан, участники которого потребовали выселить из Чечни семьи убитых в перестрелке с силовиками. Мужчины из этих семей уже покинули свои дома, сообщили тогда местные жители. Ранее, в декабре 2016 года, в селе Пригородное прошел сход с участием представителей властей, участники которого потребовали выселить из Чечни родственников подозреваемого в организации нападений на Грозный. Сход мог быть организован властями, чтобы обосновать возможные неправомерные действия в отношении семей боевиков, указал тогда руководитель местной НПО.

Зачем украинцам нужно именно в Чечне и таким образом устраивать нападения?

Правозащитница Светлана Ганнушкина также выразила сомнение в "украинском следе". «Зачем украинцам нужно именно в Чечне и таким образом устраивать нападения? Это сейчас обычные утверждения власти для нашего народа, подогревающие ненависть к стране [где Россия ведет боевые действия]», - считает она.

Наказание родственников исходит из принципа коллективной вины и всегда используется в Чечне, отметила правозащитница. «Преследование, выселение, лишение имущества постоянно происходит и никогда не пресекается федеральной властью. Продажа [имущества] - это новация», - сказала она.

Правозащитник, знакомый с реалиями Чечни, тоже подверг сомнению версию "украинского следа". "Про украинский след - надо же на кого-то повесить такое деяние. Много лет это был след ИГ (террористическая организация, запрещенная в России. – Прим. "Кавказского узла"), теперь это не актуально, а Украина как раз", - заявил он.

Правозащитник считает выселение родных "актом террора", не имеющим "никакой логики". "На практике это доказало, что не приводит ни к чему положительному а скорее наоборот. Только к страданиям родственников, и получается, это акт возмездия, не имеющий никакого отношения к исламу и даже противоречащий ему. А продажа собственности - это новшество, до такого ещё никто не додумался. Такое могли придумать только люди, которые не боятся гнева Всевышнего", - сказал правозащитник.

В свою очередь представительница "Вайфонда" заявила, что подобные нападения "очень сомнительные" и дают "зелёный свет" новому витку репрессий. "Как было сделано с молодыми людьми, когда такое что-то происходило, целые рейды устраивали, забирали их. Они без этого не могут, у них такая тактика. И я не очень верю, что Украина здесь вообще как-либо замешана", - считает правозащитница.

По ее словам, не исключено не только выселение, но и угроза жизни родственников нападавшего. "Конечно, родственникам нападавшего грозит всё на свете, и смерть, и пытки. Примирение принципиально невозможно. Власть всё делает для устрашения, что она жестко за это накажет. Поэтому вряд ли как-либо можно этот конфликт урегулировать", сказала она.

По ее мнению, преследование родственников делается для атмосферы страха и «стукачества». "Они добиваются от населения, жителей Чеченской республики, чтобы взрослые и родственники вообще друг за другом следили, чтобы каждый нес за своих близких ответственность, чтобы не допустить никакой нелояльности власти. Чтобы люди контролировались не только властями, но и семьей", - сказала представитель "Вайфонда".

Я не слышала, чтобы кто-то, кто был изгнан, мог вернуться обратно

Людям, которые были изгнаны, обратной дороги нет, подчеркнула она. «Я не слышала, чтобы кто-то, кто был изгнан, мог вернуться обратно. Если только какие-то дальние родственники, о которых там [властям Чечни] неизвестно», - сказала она.

Правозащитница затруднилась предположить, будет ли принуждение родственников к продаже имущества. «У них имущество могут вообще забрать безвозмездно. Кто-то распродаёт его сам. Поэтому нынешнее требование продать имущество - не совсем понятно, что этим хотели сказать. У кого-то имущество уничтожается, были случаи, когда поджигали весь дом, не давали ничего с собой взять. Это у меня стопроцентная информация, потому что я сама вела дело этих людей. Поэтому, наверное, всё зависит от конкретной ситуации. Но факт в том, что люди запугиваются, чтобы показать всем: если ваши родные что-то подобное сделают, пострадаете все», - отметила она.

Наказания непричастных к преступлению родственников противоречит закону, подчеркнула правозащитница. "В исламском праве ничего подобного тоже нет. Они ссылаются на какие-то старые традиции, которые давным-давно вымерли. Если бы у Кадырова не было власти, данной ему Кремлём, он бы этими традициями не мог воспользоваться. Ссылаются на какие-то традиции, на самом деле просто делают так, чтобы люди боялись эту власть", - резюмировала представитель "Вайфонда".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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