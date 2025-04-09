Чеченское телевидение опубликовало фото напавшего на полицейских
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Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в рамках репортажа о совещании, посвященном нападению на пост ДПС в Ачхой-Мартане, показала фотографию несовершеннолетнего участника атаки на силовиков.
Как писал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно о нападении вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в центре Ачхой-Мартана. Один из силовиков в результате ранения скончался. Республиканское управление СКР сообщило, что нападение с ножом совершил "местный житель", он был убит "ответным огнем", ранения получили не менее двух полицейских.
Видео с камеры наблюдения, на котором, как утверждается, показан момент нападения на сотрудников полиции, опубликовал сегодня оппозиционный по отношению к властям Чечни телеграм-канал. "Подросток вышел из магазина и сразу же побежал на ППСников и гаишника", - говорится в аннотации к видео.
В опубликованном сегодня в Telegram-канале ЧГТРК ролике со вчерашнего совещания было показано фото подростка, одетого в белую футболку. "Убийца — выходец из этого села (Ачхой-Мартана), проживавший в Москве. По приезду в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане", — отмечает закадровый голос журналистки чеченского телевидения. Имя обвиненного в напаленими подростка и подробности его биографии не приводятся.
Отметим, что на состоявшемся вчера, 8 апреля, совещании глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийца полицейского приехал в республику на Ураза-Байрам. Тем не менее, не смотря на проживание нападавшего в другом регионе, было принято противоречивое решение о выдворении из Чечни его родственников. Кадыров также объявил, что нападавшим руководили из-за рубежа, а главным руководителем является гражданин Украины..
"МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять… Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС", - заявил глава Чечни.
Ранее чеченский оппозиционный Telegram-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев.
.Информацию о вооруженных инцидентах в Чечне "Кавказский узел" собирает в хронике "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения". В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикуется информация о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.
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