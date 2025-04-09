Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне

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После нападения на пост ДПС 7 апреля 2025 года родственникам убитого нападавшего от Рамзана Кадырова поступили угрозы выселением за пределы Чечни. Похожие угрозы по принципу коллективной ответственности глава Чечни озвучивал и раньше, но сейчас репрессии грозят и дальним родственникам виновного в нападении.

Кадыров угрожает дальним родственникам подозреваемого

7 апреля 2025 года источники сообщили о нападении неизвестного с ножом на пост дорожно-патрульной службы в центре Ачхой-Мартана. Управление Следственного комитета РФ по Чечне сообщило, что нападение с ножом совершил "местный житель", он был убит "ответным огнем", ранения получили не менее двух полицейских. Один из силовиков в результате ранения скончался.

8 апреля 2025 года Рамзан Кадыров на совещании обсудил с силовиками нападение на полицейских в Ачхой-Мартане. В публикации по итогам этого обсуждения в своем Telegram-канале он заявил, что "установлены личности тех, кто руководил действиями" нападавшего, некоторые “из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины". Он не назвал никаких данных нападавшего, но добавил, что "особая ответственность лежит на родителях и ближайших родственниках террористов. "Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких", - заявил Кадыров.

Рамзан Кадыров объявил, что напавший на пост ДПС приехал в Чечню на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, Кадыровым было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Кадыров также объявил, что нападавшим руководили из-за рубежа, а главным руководителем является гражданин Украины. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. Государственная телекомпания "Грозный" опубликовала фотографию несовершеннолетнего участника атаки, назвав его выходцем из Ачхой-Мартана, проживавшим в Москве.

В паблике “ЧП Грозный 95” в сети Instagram* было опубликовано видео совещания с выступлением Рамзана Кадырова. В ролике, перевод которого выполнен “Кавказский узлом”, глава Чечни говорит: "То, что вчера произошло в Ачхой-Мартане мы видим. Какое-то 2 , что жило в Москве, приехало на Ураза-Байрам, убило ножом нашего товарища. Его тоже убили. Было бы хорошо, если бы не убили. МВД и Росгвардия совместно с ФСБ. Их отцов, братьев надо выселить из республики, их имущество надо изъять. Для начала. Они работают на Украину. После этого двоюродных братьев по отцовской и материнской линии, дядей по матери надо выселить из республики. То же самое, если у этих 3 имеются отец, мать, братья, их тоже надо выселить из республики, если они в Москве или дома. Имущество надо изъять. Потому что сегодня идет религиозная война”, - заявляет на видео Кадыров.

Глава Чечни заявил также, что надо потребовать от Турции выдачи неких людей, не называя при этом ни их имен, ни в чем они виноваты. Кадыров потребовал немедленно начать «работу» по изъятию имущества, которое будет продано, а вырученные средства направлены на благотворительность. Через месяц, по его словам, надо провести “второй этап в отношении двоюродных родственников, если те «не поймут и не остановят». По заявлению главы Чечни, их также подвергнут выселению и изъятию всего имущества .

Опубликованная видеозапись вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсети. Одни предположили, что “может, все-таки бытовуха была", другие пожалели родственников, третьи написали, что “за детей несут ответственность только мама, папа”. Один из пользователей предложил выселять соседей “и всех кто здоровался с этим человеком!”.

Как звучали раньше угрозы Кадырова родственникам боевиков

“Чеченские власти и прежде весьма жестко реагировали в случаях, когда происходило ЧП с нападением на силовиков, но в этот раз Кадыров явно превзошёл сам себя”, - отметил читатель "Кавказского узла" в комментарии к одной из новостей по теме. Требование выселять всех родственников по отцовской и материнской линиям из республики, включая двоюродных братьев и дядей, с полной конфискацией имущества, - это что-то новое, написал он.

Ранее, 25 июня 2024 года, после атаки боевиков в Дагестане, глава Чечни призвал давать "жесткий ответ" на нападения на силовиков, убивать всех кровных родственников виновного. “По всей строгости закона будут наказаны не только исполнители преступления, но и те, кто косвенно содействовал им в этом”, – заявил Рамзан Кадыров на совещании с руководителями силовых ведомств. "Я призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к своим ближайшим родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии", - написал он в своем Telegram-канале .

К сообщению было приложено видео на чеченском языке. Согласно переводу, который дало агентство "Грозный-информ", Кадыров заявил, что за покушение на полицейских будут наказывать всю семью подозреваемых. "Оправдания по типу "я не знал" - приниматься не будут .

Пользователи соцсети поставили под сомнение законность таких призывов к бессудным казням. Они указали, что Кадыров демонстрирует двойные стандарты в вопросе ответственности родственников за действия конкретного человека, напомнив ему слова о собственной матери, против которой ввели санкции, а также о коллективной ответственности, которая стала поводом для депортации всего чеченского народа.

В декабре 2023 года Рамзан Кадыров на совещании с чеченскими силовиками заявил, что родственники людей, подозреваемых в экстремизме, несут ответственность за их действия. “Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты", - написал он в своем Telegam-канале.. "... И если мы даже не найдем преступника, мы не будем продолжать его искать, а обязательно найдем его родственника.<...> Никакой отказ родственников не работает, пока мы не убьем кого-то из их семьи, и не заберем право кровной мести", - перевел слова Кадырова оппозиционный властям Чечни Telegram-канал .

В январе 2017 года, после перестрелки в Курчалоевском районе, в которой погибли два силовика и были убиты четверо боевиков, в Шали состоялся сход граждан, и на нем было объявлено, что впредь семьи боевиков будут выселяться из республики. На другом сходе горожан в Шали 30 января потребовали выселить из республики семьи убитых боевиков, сообщили в администрации города. Среди горожан были и те, кто придерживался другого мнения. Они отмечают, что инициатива о проведении схода исходила от властей, которые хотят снять с себя ответственность за возможные незаконные действия в отношении семей боевиков. При этом, по сообщениям местных жителей, мужчины из семей убитых силовиков к этому моменту уже покинули свои дома .

В декабре 2016 года жители чеченского села Пригородного на сходе с участием помощника главы Чечни, представителей ДУМ и МВД, на котором потребовали выселения из республики родственников Зелимхана Бахарчиева, который, по версии чеченских силовиков, организовал нападения на полицейских в Грозном. По мнению опрошенных “Кавказским узлом” экспертов, сход был организован местными властями, чтобы “чтобы как-то легитимизировать незаконные и неправомерные действия”. При этом сами местные жители не одобрили это мероприятие, отметив, что “изгонять людей из домов, сжигать жилье семей боевиков и вообще, преследовать родственников не соответствует ни обычаям, ни шариату, ни законам России”. Позже репортаж о сходе был показан в ночных новостях, но на онлайн ресурсе телекомпании информацию о нем отсутствовала .

В декабре 2014 года глава Чечни на совещании с силовиками и главами городов и районов Чечни, которое транслировалось на местном телевидении, заявил о введении принципа коллективной ответственности для семей участников вооруженного подполья. "Я официально заявляю, что пришел конец времени, когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей. В Чечне будут отвечать!" - подчеркнул Рамзан Кадыров. Он заявил также, что семьи боевиков, совершивших убийство сотрудников силовых структур или иных лиц, будут немедленно выдворяться из Чечни без права на возвращение, а их дома - "сноситься вместе с фундаментом" .

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