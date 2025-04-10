Сотрудники оппозиционного телеграм-канала заявили о задержаниях родственников в Чечне

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В Чечне задержаны как минимум шесть родственников людей, которые которые сотрудничают с оппозиционным властям телеграм-каналом NIYSO. Это произошло на фоне угроз из уст Рамзана Кадырова в адрес причастных к нападению на силовиков в Ачхой-Мартане, каковыми глава региона назвал четверых сотрудников канала.

Как писал "Кавказский узел", прощание с сотрудником полиции Рамзаном Дубаевым, убитым 7 апреля при атаке подростка на пост ДПС в Чечне, состоялось сегодня в Ачхой-Мартановском районе.

Телеграм-каналы обнародовали два видео, на которых, как утверждается, запечатлен лежащий на земле труп убитого в Ачхой-Мартане несовершеннолетнего участника атаки на силовиков. Труп был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам. Власти потребовали присутствия педагогов и старшеклассников на митинге над телом убитого в Ачхой-Мартане подростка. Уйти с площади не позволяли силовики и сотрудники администрации, несмотря на то, что несколько женщин потеряли сознание, рассказали участники митинга.

В Чечне проходят массовые рейды: сотрудники полиции проверяют автомобили, мобильные телефоны, проводят обходы по адресам. «Усиленные рейды обычные для республики, стали еще более частыми. Силовики проверяют машины, телефоны, проводят адресные обходы», — сообщил корреспонденту "Кавказского узла" администратор телеграм-канала NIYSO, не пожелавший публиковать свое имя.

Задержано как минимум шесть родственников людей, сотрудничающих с оппозиционным телеграм-каналом. «У одного задержан брат, у другого — отец и брат, двоюродные братья. Связи с домашними у нас нет, тем более с задержанными. Пока никаких требований нам не озвучили. Где они находятся — мы не знаем», - отметил источник, не назвав имена задержанных.

Администратор телеграм-канала NIYSO также указал на несоответствия между видео нападения и фото тела, продемонстрированным на митинге в Ачхой-Мартане. «На кадрах нападения мужчина был в белой одежде, а на митинге тело уже было одето в военную форму», - отметил он.

Кремль не ориентируется на информацию, распространяемую оппозиционными каналами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о появившихся в сети видео с публичной демонстрацией тела напавшего на пост ДПС в Чечне. "Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем", - цитируют сегодняшние слова Пескова РИА "Новости".

«Когда (власти) собрали людей в центре Ачхой-Мартана, то пытались надавить на эмоции, чтобы люди проклинали нас, чтобы остановить информационную работу с нашей стороны. Они поставили ультиматум: если мы не прекратим информационную деятельность, через месяц будет изъятие имущества и выдворение родственников. Кадыров на совещании назвал организаторами нападения наших (сотрудников), а куратором — некоего сотрудника спецслужб Украины», - сообщил администратор канала.

По мнению Кадырова, на родителях и ближайших родственниках лежит особая ответственность за действия организаторов и участников нападения, и они должны отвечать за действия своих близких. Назвав на совещании 8 апреля четыре имени людей, которые, по его мнению, стоят за организацией нападения в Ачхой-Мартане, он сказал: "Их отцов, братьев надо выселить из республики, их имущество надо изъять... Они работают на Украину. После этого двоюродных братьев по отцовской и материнской линии, дядей по матери надо выселить из республики". Также он заявил, что украинского куратора нападения зовут Андрей Романович.

«Кадыров назвал имена Саида-Али Варандо, Абдул-Вахида Аларо, Зелимха Мустафинова, Аюба. Он не до конца называл фамилии и имена, некоторых назвал неправильно, у некоторых — только имена. Они публичные люди, некоторые из них выступают в видео, некоторые — только в голосовых чатах. (В ходе совещания) Кадыров угрожал постоянным спикерам NIYSO, которые регулярно рассказывают о положении дел в республике. Давление через родственников — давний метод силовиков в Чечне. Любой наш родственник может быть похищен, подвергнут пыткам или убит», - сообщил на условиях анонимности другой сотрудник оппозиционного телеграм-канала.

Версия о причастности спецслужб Украины к нападению в Ачхой-Мартане вызывает сомнения. «Кадыров упомянул какого-то гражданина Украины, но мы не знаем, о ком идет речь. Он пытается создать иллюзию, будто Чечня — оплот России, принимающий на себя удары и воспользовался ситуацией, чтобы приплести к делу всех своих врагов», — резюмировал представитель канала..

Напомним, что Кадыров 8 апреля, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Угрозы были озвучены в том числе дальним родственникам нападавшего.

Попытка властей обозначить "украинский след" в нападении на силовиков в Ачхой-Мартане вызывает сомнения, а сам инцидент дал Кадырову предлог для усиления репрессий, указали аналитики. Телеграм-каналы обнародовали два видео, на которых, как утверждается, запечатлен лежащий на земле труп убитого в Ачхой-Мартане несовершеннолетнего участника атаки на силовиков. Труп был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам, утверждают источники.

Журналистка Ксения Собчак и правозащитница Ева Меркачева усомнились в соответствии закону действий чеченских силовиков, которые выставили труп убитого при атаке на пост ДПС подростка. Митинг над телом убитого стал актом запугивания и запредельной жестокости, уверены читатели "Кавказского узла".

"Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

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