Митинг над трупом подростка в Чечне вызвал вопросы о соответствии законам России

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Журналистка Ксения Собчак и правозащитница Ева Меркачева усомнились в соответствии закону действий чеченских силовиков, которые выставили труп убитого при атаке на пост ДПС подростка. Митинг над телом убитого стал актом запугивания и запредельной жестокости, уверены читатели "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно о нападении вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане. Один из силовиков в результате нападения был убит, ранения получили не менее двух полицейских. Нападавший был убит, по данным следователей, "ответным огнем". Попытка властей обозначить "украинский след" в нападении на силовиков в Ачхой-Мартане вызывает сомнения, а сам инцидент дал Кадырову предлог для усиления репрессий, указали аналитики. Телеграм-каналы обнародовали два видео, на которых, как утверждается, запечатлен лежащий на земле труп убитого в Ачхой-Мартане несовершеннолетнего участника атаки на силовиков. Труп был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам, утверждают источники.

Рамзан Кадыров объявил 8 апреля, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Угрозы были озвучены в том числе дальним родственникам нападавшего. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

Законность действий властей Чечни, которые выставили на всеобщее обозрение труп подростка, убитого при атаке на пост ДПС в Ачхой-Мартане, вызвала вопросы.

В частности, на события в Ачхой-Мартане отреагировала журналистка Ксения Собчак. "Режим Рамзана Кадырова соблюдает сейчас законы России? Я просто уточняю, вдруг не соблюдает. Вдруг опять живет по самостоятельно написанным понятиям", - написала она в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ее также заинтересовало, что будет с тем, кто решит убрать труп. "Родственник, например. В каком РОВД он откажется? Что с ним там сделают?" - отметила Собчак, поинтересовавшись, "что скажет Москва" об этих событиях.

Кремль по состоянию на 12.35 мск 10 апреля не прокомментировал случившееся в Ачхой-Мартане.

Это культурный и цивилизационный шаг назад

Выставление на городской площади тела 17-летнего подростка - цивилизационный шаг назад, который не соответствует никаким нормам права, уверена правозащитница Ева Меркачева.

«По-моему, это дикость, средневековье. Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение. Так что происходящее, по-моему, — это культурный и цивилизационный шаг назад. И главное, что это совершенно не работает. Многочисленные исследования подтвердили: жестокие наказания не сокращают число преступлений. Но они ожесточают общество и могут поднять уровень агрессии до неконтролируемого», – привела ее слова "Газета.ру"

"Не стоит себя успокаивать, что это где-то далеко и у них там свои нравы и обычаи.Во-первых, нет "успокоений", если в 21-м веке существует то, что не имеет ничего общего с гуманизмом. Во-вторых, это не далеко и не там. Это здесь, у вас под носом - ваша власть плюет на то, что называется законом. Вперёд, в Средневековье", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотограф Алексей Смышляев.

Чеченцы уважали своих врагов и никогда не глумились над трупами

"Никогда чеченцы в истории не практиковали эту мерзость, это дикарство. Чеченцы уважали своих врагов и никогда не глумились над трупами", - указал на своей странице в Facebook* пользователь с ником Abu-Halid At-Tumsoj.

Читатели "Кавказского узла" назвали жестокими действия силовиков и усомнились в их законности.

Согнать школьников и женщин на площадь, и демонстрировать им окровавленный труп подростка, это что-то запредельное и нечеловеческое, считает читатель "Кавказского узла" harvey_quigley. "Какую цель преследовали власти проведением этой акции, с выставлением трупа убитого подростка в центре Ачхой-Мартана, понятно. Это акция устрашения. Но, судя по приведенным в тексте свидетельствам вынужденных участников данного «мероприятия», эффект получился обратный, и вызвал волну ненависти именно к властям", - указал он.

«Митинг» в Ачхой-Мартане, где выставили труп убитого юноши, можно расценивать не иначе как надругательство над телом умершего

Подобные действия властей Чечни имеют признаки уголовных преступлений, уверен nathan. "Действия чеченских властей, точнее говоря - Рамзана Кадырова, это не только превышение им своих должностных полномочий, но и уголовно наказуемое деяние", - отметил он. "Российское законодательство не предусматривает коллективной ответственности за совершение преступлений. Конфискация имущества у граждан допускается исключительно по решению суда<...> Вчерашний «митинг» в Ачхой-Мартане, где выставили труп убитого юноши, можно расценивать не иначе как надругательство над телом умершего. А это статья 244 Уголовного Кодекса Российской Федерации", - указал он, отметив, что "Кремль, как всегда, отмалчивается".

Кадыров запугивает жителей, чтобы сохранить образ "безопасной Чечни", считает buddy_ondrichka. "Столь жесткая, и даже жестокая реакция руководства Чечни из-за случившегося вечером 7 апреля нападения на силовиков в Ачхой-Мартане, объясняется вероятнее всего тем, что портят беспрестанно тиражируемый кадыровской пропагандой образ республики, как самого мирного и безопасного региона России, а то и всей планеты. Плюс это может негативно сказаться на в принципе единственной более-менее функционирующей сферы Чечни – туристической", - прокомментировал он.

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