Похоронен убитый в Ачхой-Мартане полицейский

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Прощание с сотрудником полиции Рамзаном Дубаевым, убитым при атаке подростка на пост ДПС в Чечне, состоялось сегодня в Ачхой-Мартановском районе.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно о нападении вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане. Один из силовиков в результате нападения был убит, ранения получили не менее двух полицейских. Нападавший был убит, по данным следователей, "ответным огнем". Телеграм-каналы обнародовали два видео, на которых, как утверждается, запечатлен лежащий на земле труп убитого в Ачхой-Мартане несовершеннолетнего участника атаки на силовиков. Труп был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам. Власти потребовали присутствия педагогов и старшеклассников на митинге над телом убитого в Ачхой-Мартане подростка. Уйти с площади не позволяли силовики и сотрудники администрации, несмотря на то, что несколько женщин потеряли сознание, рассказали участники митинга.

Рамзан Кадыров объявил 8 апреля, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Угрозы были озвучены в том числе дальним родственникам нападавшего. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

В Ачхой-Мартановском районе похоронили сотрудника полиции Рамзана Дубаева, погибшего на посту ДПС в Ачхой-Мартане, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный". Прощание прошло при большом скоплении людей и официальных лиц, в частности выразить соболезнования семье прибыли министр внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов, его первый заместитель Дени Айдамиров и глава администрации района Ибрагим Бурсагов.

Выступая перед родственниками погибшего полицейского Аслан Ирасханов отметил, что любого, кто попытается нарушить покой граждан "ждет заслуженное наказание", говорится в сюжете.

Попытка властей обозначить "украинский след" в нападении на силовиков в Ачхой-Мартане вызывает сомнения, а сам инцидент дал Кадырову предлог для усиления репрессий, указали аналитики. Телеграм-каналы обнародовали два видео, на которых, как утверждается, запечатлен лежащий на земле труп убитого в Ачхой-Мартане несовершеннолетнего участника атаки на силовиков. Труп был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам, утверждают источники.

Журналистка Ксения Собчак и правозащитница Ева Меркачева усомнились в соответствии закону действий чеченских силовиков, которые выставили труп убитого при атаке на пост ДПС подростка. Митинг над телом убитого стал актом запугивания и запредельной жестокости, уверены читатели "Кавказского узла".

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