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21:34, 13 апреля 2025

Активист NIYSO рассказал о массовом выселении его родственников из Чечни

Село в Чечне. Скриншот фото с сайта https://www.culture.ru/events/3606150/urok-kraevedeniya-selo-v-kotorom-ya-zhivu

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После нападения подростка на пост ДПС в Ачхой-Мартане власти Чечни обвинили администраторов ТГ-канала NIYSO в причастности к радикализации и начали масштабные репрессии против их семей. Массовое выселение родственников из Чечни с конфискацией имущества устроено с целью прекратить работу движения.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне задержаны как минимум шесть родственников людей, которые сотрудничают с оппозиционным властям республики телеграм-каналом NIYSO (в описании канала NIYSO названо движением, - прим. "Кавказского узла") . Это произошло на фоне угроз Кадырова в адрес причастных к нападению на силовиков в Ачхой-Мартане, каковыми глава региона назвал четверых сотрудников канала. 11 апреля силовики привезли похищенных родственников активистов в мечеть селения Гикало, где провели "публичный ритуал проклятия". 7 апреля, в день нападение в Ачхой-Мартане, силовики Новосибирска объявили в розыск одного из авторов NIYSO.

7 апреля стало известно о нападении вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане, один из силовиков в результате нападения был убит. Подросток, совершивший нападение, был убит на месте инцидента. Его труп 9 апреля был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам. Мотивом нападения стал личный конфликт юноши с одним из силовиков на посту, хотя Рамзан Кадыров назвал организатором атаки некоего "гражданина Украины". 11 апреля стало известно, что отец подростка был вывезен из Москвы в Чечню и избит. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

В Чечне продолжаются репрессии против родственников активистов NIYSO

Один из авторов NIYSO Саид-Али Абубекиров сказал корреспонденту "Кавказского узла", что сразу после нападения подростка на сотрудника ДПС в Ачхой-Мартане силовики начали преследование родственников четырех активистов NIYSO — семей Абубекировых, Дудуевых, Танкиевых и Мустафиновых, а также семьи самого подростка.

"Они решили идти на крайние меры и просто нагло связали это с нами. Начали напрягать наших родственников. Не просто напрягать - они их выслали из Чечни, отняли все имущество, выслали целые семьи", - рассказал Абубекиров.

Родственников выслали за пределы республики - отвезли в Ингушетию, высадили и сказали уехать куда угодно

По имеющейся у активиста информации, его родной отец, двое братьев и племянник были задержаны. Племянника вскоре отпустили как несовершеннолетнего, а братьев избили в первый день за "несвоевременное прибытие по требованию". Отец, по его словам, избежал насилия.

"Родственников выслали за пределы республики — отвезли в Ингушетию, высадили и сказали уехать куда угодно. Сейчас все — братья, сестры, отец, мать, мачеха — покинули Чечню", — сообщил он.

Аналогичные меры коснулись родных других активистов, сообщил Абубекиров.

"У Дудуева задержан брат, его сестра и ее муж, которых вскоре отпустили. Сестру позже снова вызывали для подписания документов, предположительно связанных с конфискацией имущества. У Танкиева задержан родной брат. У Мустафинова — племянник, которого удерживают до сих пор, недавно к нему допустили родственников", — сообщил собеседник.

Власти реализовали угрозу конфискации имущества и выселения

Абубекиров рассказал, что начата системная кампания по конфискации имущества у его семьи и семей других активистов.

"В первый же день конфисковали все, что записано на имена моих близких - отца, братьев. Забрали машины, дома. Приходили к нотариусам, искали имущество даже там, где жила мама. Даже к хозяину проданного дома пришли, потому что не успели переоформить - тоже хотели забрать", - рассказывает Абубекиров. 

По словам активиста, похожие меры применялись к другим семьям. Кроме того, в мечетях разных районов Чечни были организованы публичные мероприятия, во время которых родственников активистов заставляли "проклинать" своих близких.

"В пятницу 11 апреля они устроили показную акцию проклятия в мечетях — каждого в своем районе. После этого родных сопроводили домой, дали собрать вещи и выслали", — сообщил он.

Абубекиров подтвердил, что ранее с родственниками он поддерживал связь лишь частично в целях их безопасности.

"Некоторые боялись выходить на связь напрямую. Связь шла через третьих лиц. Сейчас вообще пропали со связи", - говорит мужчина.

Связь с подростком в NIYSO называют провокацией против движения

Абубекиров подчеркнул, что у движения NIYSO не было никакой связи с подростком, напавшим на сотрудника ДПС, а сам конфликт, по его данным, был личным.

"Все источники, которые с нами связывались, говорят — это был повод личного характера. Его оскорбили — и он решил отомстить. Мы никогда не призывали к таким действиям, наоборот, всегда призывали молодежь к сдержанности", — говорит активист.

По его словам, ни сам он, ни другие представители канала не делали публичных комментариев по поводу нападения.

"Мы никак не комментировали нападение, власти знают, что мы не поддерживаем такие действия, но все равно решили использовать это как повод и повесить все на нас", - считает он.

Они хотят добиться прекращения нашей работы через давление на родных

Давление через родственников активист называет "инструментом подавления". Он сообщил, что с ним никто напрямую не связывался, угроз лично он не получал, но в публичных заявлениях главы Чечни прозвучали прямые намеки.

"Кадыров сам это сказал на видео: сначала - близкие родственники, если не прекратим деятельность, потом - дальние. Это их ультиматум. Они хотят добиться прекращения нашей работы через давление на родных", - отмечает Абубекиров.

По мнению активиста, власти Чечни сознательно используют тактику коллективной ответственности, нарушая не только российские законы, но и элементарные принципы прав человека.

"Они знают, что для чеченцев давление через семью — самое болезненное, самое трудное и непреодолимое. Вот они этим и пользуются, принесли в наше общество коллективную ответственность, эту практику, применявшуюся в Средневековье в европейских феодальных странах, а в XX веке, в частности, широко применявшуюся в сталинскую эпоху, теперь применяют в Чечне", — заключил собеседник.

Жители Гикало, которые вынужденно оказались участниками "ритуала проклятия", предпочли бы не участвовать в нем, сообщил читатель "Кавказского узла".  "Знаком с некоторыми жителями поселка Гикало.  <...> Ни один из них не поддерживает изгнание своих односельчан из поселка. Больше того, говорят, что люди втайне проклинают власти и силовиков, что устроили подобное. По словам одного из сельчан, если бы он знал, что силовики проведут в мечети такую акцию, то он пропустил бы пятничную молитву, лишь бы не быть участником прошедшего действа. И, по его словам, схожего мнения придерживаются и многие другие", - написал он.

Напомним, что Кадыров 8 апреля, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Угрозы были озвучены, в том числе дальним родственникам нападавшего. 

Попытка властей обозначить "украинский след" в нападении на силовиков в Ачхой-Мартане вызывает сомнения, а сам инцидент дал Кадырову предлог для усиления репрессий, указали аналитики. Телеграм-каналы обнародовали два видео, на которых, как утверждается, запечатлен лежащий на земле труп убитого в Ачхой-Мартане несовершеннолетнего участника атаки на силовиков. Труп был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам, утверждают источники.

Журналистка Ксения Собчак и правозащитница Ева Меркачева усомнились в соответствии закону действий чеченских силовиков, которые выставили труп убитого при атаке на пост ДПС подростка. Митинг над телом убитого стал актом запугивания и запредельной жестокости, уверены читатели "Кавказского узла".

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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