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06:30, 11 апреля 2025

Личный конфликт назван мотивом нападения на пост полиции в Ачхой-Мартане

Нападение на силовиков в Ачхой-Мартане. 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/20069

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У подростка, напавшего на пост полиции в Ачхой-Мартане, за день до инцидента произошел конфликт с дежурившим там сотрудником. Юноша планировал отомстить своему обидчику, но по ошибке нанес смертельное ранение его коллеге, утверждают информированные источники. 

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно о нападении вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане, один из силовиков в результате нападения был убит. Прощание с сотрудником полиции Рамзаном Дубаевым состоялось сегодня в Ачхой-Мартановском районе 10 апреля. Подросток, совершивший нападение, был убит на месте инцидента. Его труп 9 апреля был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам. Власти потребовали присутствия педагогов и старшеклассников на митинге над телом убитого в Ачхой-Мартане подростка. Уйти с площади не позволяли силовики и сотрудники администрации, несколько женщин потеряли сознание, рассказали участники митинга.

На похороны сотрудника полиции Рамзана Дубаева 10 апреля собралось множество людей - не только жители Ачхой-Мартана и сослуживцы погибшего, но и люди из близлежащих населенных пунктов. Житель селения Самашки Асланбек объяснил такое скопление людей на похоронах тем, что смертельный удар ножом  предназначался совсем другому человеку, который покинул пост за 10-15 минут до нападения.

По словам информированного источника, 6 апреля на этом же посту произошел конфликт между сотрудником ППС, коллегой убитого Дубаева, и приехавшим из Москвы на Ураза-байрам подростком. 

Рамзан Кадыров объявил 8 апреля, что нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Несмотря на то, что этот человек жил в другом регионе, было принято противоречивое решение выдворить из Чечни его родственников и изъять их имущество. Угрозы были озвучены в том числе дальним родственникам нападавшего. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

«Полицейский явно провоцировал парня, унижал его в присутствии находившихся рядом людей, обзывал. Был несдержанным,  высказывал оскорбительные слова. Такое поведение В. списывали на то, что он участвовал в СВО, куда отправился по своему желанию после того, как его уволили из правоохранительных органов. После возвращения с Украины он  продолжил службу в органах», - рассказал источник корреспонденту «Кавказского узла». 

По его информации, конфликт 6 апреля удалось погасить, но подросток, вероятно, не простил силовику оскорблений. 

«Каким-то образом он узнал, когда его обидчик заступает на дежурство, прибыл туда, когда тот дежурил, наблюдал за ним из дудаевского магазина, откуда хорошо просматривалось все, что происходит на посту ППС. Увидев, что В. сдал дежурство, он выскочил из магазина. Но в какое-то мгновение не заметил, что В. отошел в сторону, а вместо него, спиной к нападавшему, встал Рамзан Дубаев. Удар ножом пришелся ему в спину». – сказал собеседник «Кавказского узла».

Версию о том, что нападению предшествовал бытовой конфликт, ранее озвучил "Кавказскому узлу" чеченский политолог Руслан Кутаев . "Возможно, этот юноша столкнулся с этими полицейскими. Я склонен полагать, что, видимо, у них там что-то произошло, и исключительно это и послужило основанием для такого нападения", - сказал он.

Жительница Ачхой-Мартана Румиса назвала этот эксцесс «роковой ошибкой» убитого юноши. «Он-то знал, что идет на смерть, им руководило острое желание отомстить за унижение, он был готов к этому. Но вместо В. был убит Рамзан, наш односельчанин, который пользовался уважением и большим авторитетом среди жителей нашего района. Жаль обоих», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла». 

Многие, кто приходил на тезет (поминание усопшего) в семью Дубаевых, полагали, что наказание должен понести его коллега В., который спровоцировал конфликт, вылившийся в трагедию, добавила женщина. По информации Румисы, убитого подростка воспитывала мать, а отец, женившись на другой женщине, воспитанием сына не занимался. 

Подростки - к этой категории в мировой практике обычно относят людей с 13 до 19 лет, - приобретают критическое мышление и начинают замечать несоответствие слов и действий среди окружающих его взрослых, а также несправедливость в отношении себя, обратила внимание психолог Галина Шнайдер

«Встретившись с несправедливостью один на один, подросток испытывает сильное эмоциональное напряжение. Хорошо, если взрослые рассказали о том, что несправедливость в этом мире есть и будет, научили  его справляться с тем напряжением, которое возникает. Но не всегда у родителей есть это умение. А в Чеченской республике, полагаю, мало детских психологов, которые помогают подросткам справляться с трудностями и противостоять несправедливости. Руководство республики вместо бесед и воспитательной работы с подростками предпочитает проводить устрашающие «митинги» с демонстрацией тела их убитого сверстника», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.  

Подростки являются одной из самых больших социально-демографических групп общества с определенными возрастными особенностями, интересами, ценностями и местом в социальной структуре. «Им характерно отрицание компромиссов, радикализм и нетерпимость, максимализм и нигилизм, пренебрежительное отношение к собственной жизни и готовность к самопожертвованию. Все это становится основой их мировосприятия, делает их жестокими и возводит эту социальную категорию в группу риска. Подросток не согласен с несправедливостью, сделать и изменить что-то невозможно, напряжение растет, - и подросток реагирует так, как сделал 7 апреля этот юноша», - считает она.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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