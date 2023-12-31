Кадыров озвучил угрозы родственникам подозреваемых в экстремизме

31 декабря 2023, 13:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники людей, подозреваемых в экстремизме, несут ответственность за их действия, заявил Рамзан Кадыров на совещании с чеченскими силовиками. Власти Чечни будут избавляться от критиков, где бы те ни находились, отметил он.

Как писал "Кавказский узел", родственники критиков Рамзана Кадырова неоднократно подвергались давлению властей. Так, в декабре 2021 года критики Кадырова заявили о массовых похищениях их родственников в Чечне и Астрахани.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

В преддверии новогодних праздников Рамзан Кадыров провел совещание с руководителями чеченских подразделений МВД и Росгвардии, сообщил сегодня глава Чечни в своем телеграм-канале. "Обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности в праздничные дни. Призвал сотрудников быть крайне бдительными и пресекать любые проявления нарушения порядка", - говорится в публикации.

Вместе с тем, как отметил Кадыров, "необходимо все так же на особом контроле держать вопросы противодействия экстремистской и террористической пропаганде".

"Мы постоянно наблюдаем, как на площадках ряда соцсетей, администрируемых из-за рубежа, агитируют молодежь к совершению тяжких преступлений. Подчеркнул, что любая попытка совершить посягательство на жизнь человека отразится в том числе на родственниках виновного. Если кто-то считает, что имеет право зомбировать молодежь, находясь за пределами страны, то глубоко ошибается. Такие случаи, если они проявятся, будем пресекать очень жестко и на корню, чтобы другие тысячу раз задумались, прежде чем дать себя использовать. Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты", - написал он.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью фрагментов совещания, на которой Рамзан Кадыров говорит на чеченском языке, обращаясь к собравшимся представителям силовых структур.

На совещании Рамзан Кадыров призвал избавляться от своих критиков "где бы они ни находились", приводит сегодня перевод слов главы Чечни на русский язык "Кавказ.Реалии"*.

"Все, кто не согласен с нашим видением, пусть уезжают из республики. Мы прощали многих, отпускали задержанных. Любого, кто призывает что-то организовать в Чечне, жалеть не будем. В каком бы государстве он не находился, мы отправим запрос на выдачу террориста. Если не выдают - значит мы должны избавиться от него так, как мы можем. Они ведут разговоры о нас, снимают фильмы про нас, говорят что хотят, - мы не должны этого оставлять", - перевело издание слова Рамзана Кадырова.

Противники и критики чеченских властей не раз подвергались покушениям за пределами Чечни. Некоторые из них были убиты. Так, в Катаре был убит бывший президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев, в Дубае - Герой России Сулим Ямадаев, около 10 оппозиционеров – в Турции. Для некоторых оппонентов главы Чечни не стал надежным убежищем и Европейский союз, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Напомним, 18 января Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что после проверки подтвердилась информация оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала. 24 апреля правозащитники сообщили, что группа жителей села, чье местонахождение было неизвестно после их похищения силовиками в январе, находится в одном из изоляторов Чечни по обвинению в причастности к боевикам. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что жители Чечни, родные которых удерживаются силовиками, не обращаются за помощью в правозащитные организации, так как боятся, что это усугубит положение их родных и самой семьи.

Живущий в Великобритании Ахмед Закаев неоднократно сообщал о давлении, которое оказывается на его родственников в Чечне. Так, брат политика Али Закаев, живущий в Урус-Мартане, в 2021 и 2022 годах был вынужден записывать видеообращения с критикой в его адрес, другие родные Ахмеда Закаева подвергались задержаниям с досмотром информации в телефонах. 19 мая соратники Закаева заявили, что силовики в Чечне увезли из дома двух племянников политика, Бислана и Хусейна Закаевых.

В докладе российских неправительственных организаций по соблюдению Россией Конвенции против пыток и других жестоких видов обращения и наказания в 2006–2012 годf[ было указано, что должностные лица Чечни неоднократно и публично говорили о необходимости бессудных казней.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.