Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне

29 декабря 2021, 17:20

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В конце 2021 года в Чечне были похищены десятки родственников критиков власти республики. Чеченские блогеры и правозащитники связали похищения родных с давлением со стороны действующего в регионе режима. Чем объясняет причину похищений Рамзан Кадыров и почему очередная волна массовых похищений является частью системного преследования людей, которых чеченский власти объявили своими противниками, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Шантаж посредством похищений родственников

В конце декабря 2021 года стали поступать сообщения о похищении чеченскими силовиками десятков родственников критиков кадыровского режима. Репрессии затронули родных блогеров братьев Абдурахмановых, Хасана Халитова и Минкаила Мализаева, основателя «Вайфонда» Мансура Садулаева, директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева и юриста Комитета против пыток Абубакара Янгулбаева.

Так 22 декабря 2021 года Тумсо Абдурахманов заявил о похищении в Чечне девяти своих родственников по отцовской и материнской линии. Через два дня он уточнил, что в Астрахани были похищены мать и сестра его жены. А 25 декабря Абубакар Янгулбаев рассказал о похищении 37 человек. «Все, кого я знаю из своих родственников, живущих в Чечне, были похищены и удерживаются более двух дней», - заявил Янгулбаев.

28 декабря утром у Абубакара Янгулбаева прошел обыск и была изъята техника. Самого Янгулбаева увезли в отдел полиции в Пятигорске. Позднее его освободили, так и не допустив адвокатов. Янгулбаев рассказал, что его отвезли в отделение как свидетеля по уголовному делу по статье 205.2 УК («Оправдание терроризма»). «На допросе ему задавали вопросы о причастности к телеграм каналу, критикующему власть в Чеченской Республике», — уточнили в Комитете против пыток.

Тумсо Абдурахманов опубликовал скриншот сообщения с угрозами жизни его похищенных родных, если за 24 часа он не опубликует видеоролик с извинениями перед Кадыровым. «А твоя двоюродная сестра Тахмина, с ней мы особенно поравлечемся», - было, в частности, сказано в сообщении . Срок ультиматума истек 24 декабря в 00:53 и был блогером отвергнут. Абдурахманов призывал журналистов на пресс-конференции Владимира Путина задать президенту вопрос о похищении родственников, но просьба была проигнорирована. Расследователь Христо Грозев проверил номер человека, присылавшего угрозы Тумсо Абдурахманову: по его данным, это телефон спецназовца чеченского СОБРа .

Часть похищенных на 28 декабря были освобождены.

Что ответил Кадыров

Вопрос, который не задали Путину, задали Рамзану Кадырову. Журналистка Анастасия Кашеварова 1 в ироничном стиле спросила главу Чечни, где он держит похищенных. Кадыров попросил предъявить доказательства, обозвал своих критиков террористами и теми, кто поддерживает терроризм .

Тем не менее факт похищения он не отрицал, но предположил, что похитили «кто-то из тех, кого они оскорбили», так как в Чечне «никто не отменял кровной мести». Отдельно глава Чечни остановился на ситуации в Турции. «Если человек работает в республике и выезжает за пределы, в особенности в Турцию, как только он отдаляется на несколько километров от семьи, сразу к нему звонок: «Сейчас мы твою семью убьем или ты говори, как мы сказали». Вот такие угрозы есть. Поэтому все должны понимать, это война, - заявил Кадыров .

При этом большая часть ответа Кадырова пришлась на филиппику по поводу женщин. «Но факт: чеченец никогда не прощает, когда затрагивают честь семьи, особенно женщины. Они должны понимать, если они затронули честь моей семьи, матери, сестер, жены дочерей, – я вам клянусь, я пойду на любой суд, под трибунал, но я этого не оставлю», - начал Кадыров.

«Говорить про женщин непозволительно. А они говорят очень многое. Наверно, кто-то из тех людей, кого они оскорбили, забрали их жен, сестер, чтобы сделать с ними то, что они мечтают сделать с нашими женщинами», - продолжил он .

Слова главы Чечни прозвучали если не как признание в причастности к похищениям, то точно как оправдание похитителей. Известен один случай, когда вместо адекватной критики режима и лично Кадырова звучали оскорбления женщин – это история с Салманом Тепсуркаевым, похищенном в Геленджике и подвергнутым пыткам. Сам Тепсуркаев, после похищения и пыток, признался на камеру, что, оскорблял чеченских женщин.

Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном «Кавказским узлом» справочном материале «Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова».

Похожие случаи, хотя и менее масштабные, чем нынешняя волна похищений, происходили в 2020-2021 годах. В сентябре 2021 года в Чечне и Москве неизвестные похитили брата и отца уроженца республики Хасана Халитова, который эмигрировал в Турцию, а также близких Ильмана Мамакаева, проживающего в Европе. Они связали похищение родных с избиением в Стамбуле сторонника Кадырова, которое произошло 5 сентября.

Осенью 2020 года, были похищены родственники поддержавших Тепсуркаева Ахмеда Закаева и Минкаила Мализаева .

Родственники в ответе?

О том, что за слова ил поступки людей должны отвечать их родственники Рамзан Кадыров однозначно заявил в конце 2015 года. «У нас обычаи - брат за брата отвечает. Я дал поручение узнать, есть ли у них брат, отец, какой тейп, откуда они родом, и что они собой представляют. Почему они позволяют себе высказываться в адрес руководства республики и народа? Знают ли они, что мы будем использовать все ресурсы: закон, традиции, религию. В последующем скажем (членам семей, — прим. «Кавказского узла»), чтобы сами разобрались со своими родственниками. Если они не примут решения, значит, будем требовать», - заявил Кадыров на своей пресс-конференции 28 декабря.

Тумсо Абдурахманов, призывая освободить своих родственников, обращает внимание на непоследовательность Кадырова, возмущавшегося тем, что его жена и дочь были подвергнуты санкциям. Тогда, летом 2020 года глава Чечни публично спрашивал «где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца» и «причем тут моя жена, которая никуда не лезет» .

Публичное осуждение - не единственный способ давления на предполагаемых экстремистов в Чечне. Самое позднее с лета 2008 года, происходило систематическое уничтожение домов родственников боевиков, сопровождаемое публичными призывами со стороны Кадырова и других чиновников к коллективной ответственности семей участников подполья. Новая волна этой практики была инициирована в декабре 2014 года после заявления Кадырова, что родственники боевиков будут выдворяться из республики, а их дома - сноситься. О некоторых случаях внесудебного сноса домов в Чечне «Кавказский узел» рассказывал в справке «Как разрушают дома в Чечне».

Массовые похищения в Чечне в 2016-2017 годах

После ряда нападений на полицейских в Грозном в декабре 2016 года начались массовые похищения силовиками жителей Чечни. «Новой газете» стало известно о 108 человек, на которых имеются данные с цветными фотографиями. Не менее 27 из них казнили на территории полка имени Кадырова: «двоих расстреляли, остальных задушили». А большинство задержанных были в последующие месяцы осуждены на разные сроки (в том числе условные) именно по 222-й статье УК РФ (хранение оружия). «Шел человек по селу, встретил патруль, показался ему подозрительным, в ходе личного досмотра у прохожего «обнаружили черный пластиковый пакет с гранатой». В системе координат сегодняшней Чечни обвинение в хранении оружия — все равно, что признание невиновности. Это самый «легкий» исход, на который может надеяться чеченец, оказавшийся в «секретной тюрьме», - писала спецкорр «Новой газеты» Елена Милашина.

В то же время в республике началась "ЛГБТ-зачистка". Первая волна задержаний геев в Чечне пришлась на декабрь 2016 - февраль 2017 года, вторая продолжалась с марта 2017 до Рамадана в мае, а третья началась в день окончания Рамадана в июне 2017 года, говорится в докладе, подготовленном «Российской ЛГБТ-сетью» и Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, которые были подвергнуты задержаниям и пыткам. 13 октября состоялось первое публичное выступление задержанного в Чечне гея Максима Лапунова, который рассказала, как его задержали в Грозном в связи с сексуальной ориентацией и держали 12 суток в подвале.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, говорится в материале «Кавказского узла» «"Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России».

* Издание включено Минюстом России в «реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента»

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