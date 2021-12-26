Часть похищенных родственников Абубакара Янгулбаева освобождена в Чечне

26 декабря 2021, 23:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Некоторые из похищенных родственников юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева вернулись домой. Резонанс, который был вызван в средствах массовой информации новостью о похищении, повлиял на судьбу родных, считает Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря блогер Тумсо Абдурахманов заявил о похищении в Чечне своих родственников, 24 декабря он уточнил, что шестеро из девяти человек отпущены, однако были похищены две родственницы его жены. 22 декабря блогер Минкаил Мализаев, критикующий чеченские власти, также сообщил о похищении родных, 23 декабря было отпущено большинство родных, кроме брата и сестры. В этот же день Тумсо Абдурахманов инфорировал, что аналогичная участь постигла близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева. 24 декабря о похищении по меньшей мере пяти родственников сообщил критик властей Чечни Хасан Халитов. О похищении в Чечне четверых своих родственников заявил и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев. 25 декабря правозащитник "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев сообщил, что 37 его родственников похищены чеченскими силовиками и удерживаются в течение двух дней в райотделах полиции.

Часть похищенных в Чечне ранее родственников юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева уже находятся дома, установили правозащитники, побывав по адресам их прописки, сообщило сегодня со ссылкой на самого Абубакара Янгулбаева издание "Кавказ.Реалии"*.

"По одному адресу в Грозном были люди, но так как посещал не лично я, а открывшие дверь не стали представляться, кто они - сейчас неизвестно. По второму адресу в Грозном не было никого. По адресу в селе Гойты родные также были. Мы не считали и точно не знаем, сколько моих родных отпустили", - процитировало Абубакара Янгулбаева издание*.

Резонанс, который вызвала в средствах массовой информации новость о похищении, повлиял на то, что его родных отпустили, считает правозащитник.

"Я наперед полагаю, что могут выйти видеосюжеты, в которых люди будут говорить, что ничего не произошло, их просто вызвали на профилактическую беседу, никто не пострадал. Так обычно и бывает", - отметил юрист.

Если произошло похищение знакомых и родных в Чечне, об этом нужно моментально сообщать в СМИ, правозащитникам, направлять обращения в официальные органы, считает Абубакар Янгулбаев. "Иначе... с ними могут сделать все что угодно. Чем дольше знающие о похищении родных хранят молчание, тем больше те могут пострадать", - заявил он.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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