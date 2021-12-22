Тумсо Абдурахманов сообщает о решении Интерпола. Кадр видео на YouTube-канале Тумсо Абдурахманова https://www.youtube.com/watch?v=qgqHaGJesjE

22 декабря 2021, 13:29

Тумсо Абдурахманов сообщил о похищении родственников в Чечне

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родственники оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова по отцовской и материнской линии, проживающие в Чечне, похищены сегодня ночью. Блогер связал похищение с критикой его брата в адрес главы парламента Чечни Магомеда Даудова.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября блогер Тумсо Абдурахманов и его брат, проживающие в Евросоюзе, заявили, что власти Чечни передали предупреждение о кровной мести их родственникам в Старых Атагах. Вооруженные люди явились в село после диспута Тумсо со спикером парламента Чечни в голосовом чате. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" правозащитников, кровная месть, объявленная родным Абдурахманова, противоречит адатам и служит инструментом для запугивания критиков и выдавливания из Чечни их родственников. Власти Чечни через угрозы родственникам хотят отомстить за провал операций по устранению блогера Тумсо Абдурахманова и его брата Мухаммада, считают сами братья. По их мнению, угрозы кровной мести родным по линии матери свидетельствуют о том, что власти не могут причинить вред братьям иным способом.

7 октября стало известно, что Тумсо Абдурахманов получил в Швеции статус политического беженца. Тумсо Абдурахманов регулярно критикует Рамзана Кадырова и его окружение, а также становится объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов. Интерпол отказался выполнить запрос из России о розыске Тумсо Абдурахманова, заподозренного в призывах к терроризму, сообщил сам чеченский блогер 3 декабря. 

О похищении шести родственников сообщил сегодня Тумсо Абдурахманов. "Сегодня ночью кадыровцы похитили моих родственников по отцовской и материнской линии", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Тумсо, похищены его двоюродные дяди - Мовлды, Муса и Мовсар Абдурахмановы, его троюродный брат Мохмад Абурахманов, а также братья его матери - Саламбек и Муслим Хасаровы. "Местонахождение похищенных родственников неизвестно", - написал блогер.

Он напомнил, что ранее его родным выдвигался ультиматум. "Они должны меня остановить, в противном случае им угрожали кровной местью", - говорится в публикации.

Похищение родных Тумсо Абдурахманов связал с публикацией видео его братом Мухаммадом. "Вчера мой брат опубликовал видеоролик [о спикере парламента Чечни Магомеде Даудове] на своём YouTube-канале. Может, похищение родственников - это реакция на данное видео", -  привел слова блогера "Кавказ. Реалии"*.

В ролике Мухаммада на канале YouTube-канале AbdurakhmanOFF, насчитывающем 4,34 тысячи подписчиков, речь идет о председателе парламента Чечни Магомеде Даудове и оппонентах Рамзана Кадырова в Турции, в частности Хасане Халитове. Мухаммад указывает, что Халитов готов с ним встретиться, но Даудов хочет сделать это только на территории Чечни. На 13.20 мск ролик набрал 29 113 просмотров, 654 отметки "нравится" и 156 комментариев. 

"Кавказский узел" также писал, что живущий в Турции критик властей Чечни Хасан Халитов и эмигрировавший в ЕС Ильман Мамакаев сообщали о том, что чеченские силовики на несколько дней в начале сентября похищали их родственников, живущих в республике и Москве. Параллельно житель Чечни Ахмад Арсанукаев объявил кровную месть сразу четырем семьям - Халитовым, Мамакаевым, а также Наурбаевым и Ажиевым. Эти заявления Арсанукаева противоречат вайнахским традициям, российскому законодательству и элементарным правилам приличия, они превращают институт кровной мести в фарс, отметили представители чеченской диаспоры в Турции. За серией объявлений о кровной мести в Чечне стоят власти республики, указал Халитов.

На "Кавказском узле" опубликованы биография Тумсо Абдурахманова и справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Поездка Кадырова в Турцию вызвала вопросы о его интересе к задержанию шести россиян", "Пользователи соцсетей поддержали мнение Тумсо об инциденте с соискателями краповых беретов", "Аналитики поспорили об ответственности Путина за покушения на чеченских блогеров".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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