Пользователи YouTube сочли справедливым отказ Интерпола от розыска Тумсо

05 декабря 2021, 11:24

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Интерпол отказался выполнить запрос из России о розыске Тумсо Абдурахманова, заподозренного в призывах к терроризму, сообщил сам чеченский блогер. Посетители его YouTube-канала сочли решение Интерпола справедливым.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что Тумсо Абдурахманов получил в Швеции статус политического беженца. Тумсо Абдурахманов регулярно критикует Рамзана Кадырова и его окружение, а также становится объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов.

В ноябре 2015 года грозненское управление МВД возбудило в отношении Абдурахманова уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии. Блогер публично демонстрировал свой загранпаспорт с отметками о пересечении границ, поясняя, что находился в Грузии и Казахстане именно в те дни, когда его объявили воюющим в Сирии. На основании отметок в загранпаспорте Абдурахманова Интерпол 3 мая 2017 года исключил блогера из всех баз учета, сочтя доказанным его алиби.

О новом отказе Интерпола от розыска Тумсо Абдурахманова сам блогер сообщил 3 декабря на своем YouTube-канале Abu-Saddam Shishani [Live], на который подписаны 102 тысячи пользователей.

Тумсо уточнил, что записывает видео в аэропорту Стокгольма в ожидании рейса, и назвал решение Интерпола своей "второй победой над Россией в этом международном институте".

Блогер пояснил, что в России в отношении него возбуждено новое уголовное дело о публичных оправданиях терроризма и призывах к терроризму. "И Россия добивалась моего розыска по линии Интерпола в рамках этого уголовного дела. Как только Интерпол получил запрос от России – это было, по-моему, полгода назад – они увидели, что это тот самый чувак, которого Россия уже пыталась разыскивать по линии Интерпола, и он обжаловал и выиграл это дело. И они решили спросить меня, что я думаю об этом. Мы получили письмо от Интерпола", - рассказал Тумсо Абдурахманов.

Ответ Тумсо и его адвоката Интерпол, по его словам, рассматривал несколько месяцев, и решение они получили в первых числах декабря. Интерпол отказал России в размещении данных Абдурахманова, сообщил блогер, показав на видео фотокопию соответствующего письма из Интерпола.

В двух других письмах, по словам блогера, Интерпол объяснил, что считает требования России необоснованными. Тумсо также добавил, что на подобные решения Интерпола влияет статус беженца, полученный в европейской стране.

По состоянию на 11.23 мск в списке разыскиваемых по "красному циркуляру" Интерпола Тумсо Абдурахманова нет.

Интерпол уже по-другому рассматривает все запросы из России, сообщила в сентябре 2019 года "Кавказскому узлу" правозащитница Светлана Ганнушкина. "Не только те, которые связаны с Чечней. Это благодаря огромной работе всех правозащитников, которые долгие годы говорят и представляют факты о гонениях и нарушениях прав людей - в частности, в Чечне", - пояснила она.

К 11.23 мск 5 декабря ролик Абдурахманова "Я победил Россию в Интерполе!" набрал 68,5 тысячи просмотров, под ним размещено 542 комментария.

Их авторы единодушно поздравили чеченского блогера. Некоторые из них подчеркнули, что считают решение Интерпола справедливым. "На Западе живут цивилизованные люди, которые мыслят свободой", - высказал, в частности, мнение Moon Nicht.

"Если злоупотреблять какой-то организацией, то она в итоге забьёт на все запросы от России. Жаль только, что это колоссальный удар по престижу России, и потом, когда нужен будет настоящий преступник, его очень трудно будет достать из-за рубежа", - отметил Вова Вовчик.

"Не всем так повезло, как тебе. Очень многих простых людей Интерпол отдаёт", - заочно обратился к блогеру пользователь с ником "Отворен Гроб". "Тумсо, как рад видеть тебя не только в квартире, но и за ее пределами, свобода", - написал ZeynaLOW.

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".