Отмена розыска Бакаева показала критичность Интерпола к запросам из России

09 сентября 2019, 16:02

Контрольная комиссия Интерпола беспристрастно рассматривает жалобы на инициированное российскими силовиками преследование, считает блогер Тумсо Абдурахманов. Интерпол стал критичнее относиться к требованиям российских властей, что и продемонстрировал отказ разыскивать уроженца Чечни Али Бакаева, указала правозащитница Светлана Ганнушкина. В благотворительной организации "Вайфонд" сообщили, что ознакомили Интерпол с материалами, подтверждающими невиновность Бакаева.

Как информировал "Кавказский узел", российские силовики считают уроженца Чечни Али Бакаева организатором нападения на подразделение Национальной гвардии России в райцентре Наурская. 12 июня 2017 года в Интернете появилось обращение Бакаева, в котором он заявил о непричастности к нападению. Интерпол объявил Бакаева в розыск, но затем аннулировал соответствующий циркуляр. Правозащитная организация "Вайфонд" отметила, что Интерпол крайне редко отменяет решения о розыске выходцев из Чечни, не имеющих статуса беженца.

Отмена розыска Али Бакаева позволяет надеяться на пересмотр и других циркуляров Интерпола, отметила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Долгое время мы не знали, что есть такая процедура - обращение в Интерпол с заявлением о пересмотре розыска. Потом, когда нам стало известно о такой возможности, мы стали прибегать к этому. До Тумсо и Бакаева уже были случаи, когда Интерпол отменял розыск в отношении людей, которые преследовались и обвинялись в разных преступлениях в России. Эти случаи не исключительны, но они показывают, что надо обращаться в Интерпол, представлять доказательства и ждать положительного решения. Адвокатам следует чаще обращаться в Интерпол", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов объявлен в России в федеральный розыск. По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Блогер утверждает, что в Сирии не был, называя причиной своего уголовного преследования в России конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни. Интерпол 3 мая 2017 года исключил блогера из всех баз учета, сочтя доказанным его алиби.

Отказы Интерпола разыскивать Абдурахманова, Бакаева и других показывают, что это ведомство стало критичнее относиться к запросам из России, полагает Ганнушкина. "Интерпол уже по-другому рассматривает все запросы из России - не только те, которые связаны с Чечней. Это благодаря огромной работе всех правозащитников, которые долгие годы говорят и представляют факты о гонениях и нарушениях прав людей - в частности, в Чечне. На это также повлияли доклады "московского механизма" ОБСЕ", - подчеркнула она.

Жалобы в контрольную комиссию Интерпола на необоснованный розыск эффективны, подтвердил блогер Тумсо Абдурахманов. "Интерпол, пожалуй, самая адекватная и беспристрастная организация, с которой мне довелось столкнуться, и чему я был очень приятно удивлён. Без лишней бюрократии и предвзятости там рассматриваются заявления и принимаются справедливые решения. Но на уровне национальных бюро Интерпола, к сожалению, есть проблемы, и этой брешью в системе пользуется Россия, необоснованно объявляя людей в международный розыск", - сказал Тумсо Абдурахманов корреспонденту "Кавказского узла".

Он посетовал на то, что власти многих европейских стран пока не столь беспристрастно относятся к выходцам с Кавказа, как Интерпол. "Либерализация в отношении выходцев с Кавказа нужна в первую очередь властям европейских стран. Им всем стоило бы поучиться у Интерпола. (Выходцев с Кавказа) уже казнят на улицах европейских столиц, но власти этих стран продолжают отказывать нам в убежище и высылать нас на верную смерть и пытки в Россию", - указал блогер.

23 августа в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Представители чеченской диаспоры связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. 4 сентября участники митинга в Берлине заявили, что немецкие власти несут долю ответственности за смерть Хангошвили, поскольку не предоставили ему убежища и внесли в список экстремистов. Участники акции потребовали не высылать уроженцев Чечни в Россию, за исключением сторонников Рамзана Кадырова.

Бакаев рассказал о причинах эмиграции из России

Али Бакаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что покинул Россию после того, как попал в список предполагаемых экстремистов. "Я учился в девятом классе, когда меня в первый раз похитили. Это был 2011 год, тогда я еще даже не молился. Мне сказали, что у меня длинные волосы. Я был на базаре, выбирал одежду. Двое в гражданском и двое в форме крикнули: "Шайтан-шайтан", ударили меня, одели на голову мешок и увезли. Хотели заставить подписать бумагу о хранении оружия. Не подписал. Потом время от времени были задержания без причин. Меня похищали из-за длинной бороды, сбривали бороду. Говорили, что я ваххабит. Были угрозы, что если я еще раз отпущу бороду, то меня будут ждать проблемы. Последней точкой стало то, что я увидел список людей, которых считают экстремистами, и мое имя также было там. Список мне показал один из чеченских имамов. Люди из списка должны были ходить в муфтият на перевоспитание. 23 марта 2017 года я покинул Россию по причине того, что моей жизни грозила опасность", - заявил Бакаев.

В январе 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на совещании с духовенством, что в республике не должно быть "даже духа" течений, противоречащих Корану, Сунне и тарикату, в числе которых он назвал ваххабизм, хабашизм и таблих. После этого в Чечне фактически началась охота на молодых людей, которые носят длинные бороды при сбритых усах, подобно последователям салафитского течения в исламе, при этом сам Кадыров носит такую бороду. Массовые задержания молодых людей с бородами проходили, в частности, после нападения на КПП Росгвардии в Наурской. Практика чеченских силовиков по задержанию людей с бородами является противоправной, если задержанный не нарушает общественный порядок, считают адвокаты Татьяна Окушко и Вера Гончарова.

Первый год за границей Бакаев, по его словам, провел в Египте. "Там я учился английскому и арабскому языкам, чтобы стать переводчиком. В конце января 2018 года я прибыл на Украину, и с тех пор я здесь. Власти Чечни меня обвиняют в нападении [в Наурской], которое было в то время, когда меня не было на территории России. В момент нападения я был в Абу-Даби, ждал самолета в Египет. В Интерполе все проверили и отменили розыск", - пояснил он.

Нападение на контрольно-пропускной пункт Нацгвардии России в станице Наурской было совершено в ночь на 24 марта 2017 года. В ходе нападения погибли шесть военнослужащих, еще трое военных получили ранения. Были убиты также шестеро нападавших. При этом версии о том, что конкретно происходило в ночь нападения на территории военной части, противоречат друг другу, говорится в опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" материале "Нападение на Нацгвардию в Чечне: "китайский расстрел" или атака ИГ*?".

Интерпол ознакомлен с альтернативной версией нападения в Наурской

Благотворительная правозащитная организация "Вайфонд" представляла Интерполу результаты расследования нападения в Наурской, отметила исполнительный директор "Вайфонда" Амина Садулаева. "Были вопиющие факты о том, что молодых людей (названных силовиками участниками нападения на часть Росгвардии. - Прим. "Кавказского узла") расстреляли в упор. А утверждая, что нападавшие убили шесть-семь солдат, силовики, вполне возможно, просто хотели списать на этих ребят трупы солдат, убитых в Сирии или на Украине", - сказала Садулаева корреспонденту "Кавказского узла".

Бакаев, который во время нападения в Наурской находился в Египте, не мог на расстоянии спланировать и осуществить нападение, убеждена Амина Садулаева. "Надо исходить из того, что у нас очень такой строгий чеченский менталитет, и младший в команде никогда не сможет управлять группой, члены которой старше его. Мы уверены, что он не мог спланировать такое нападение. Есть также некоторые свидетельства, о которых мы не можем говорить. Все это было представлено Интерполу, который спустя где-то год отменил розыск. Мы сначала им выслали все документы, потом из Интерпола попросили дополнительные документы, и спустя год они вынесли решение", - рассказала Амина Садулаева.

Она добавила, что Бакаев подвергался преследованию в Чечне, поскольку его религиозные взгляды не соответствуют "кадыровскому исламу".

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