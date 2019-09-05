Али Бакаев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=C4lYmP-stkQ

05 сентября 2019, 16:55

Отказ Интерпола от розыска Бакаева поставил вопрос о предоставлении ему политубежища

Аннулирование Интерполом циркуляра о розыске уроженца Чечни Али Бакаева - важная победа его адвокатов над российскими властями, считает блогер Тумсо Абдурахманов. Правозащитная организация "Вайфонд" отметила, что Интерпол крайне редко идет на такое в отношении выходцев из Чечни, не имеющих статуса беженца. Теперь власти Украины могут предоставить Бакаеву гражданство, отметили пользователи соцсетей.

Как сообщал "Кавказский узел", российские силовики считают уроженца Чечни Али Бакаева организатором нападения на подразделение Национальной гвардии России в райцентре Наурская. 12 июня 2017 года в Интернете появилось обращение Бакаева, в котором он заявил о непричастности к нападению. Интерпол объявил Бакаева в розыск, но затем аннулировал соответствующий циркуляр. Это произошло после жалобы адвокатов, сообщил глава правозащитной организации "Вайфонд" Мансур Садулаев.

Нападение на контрольно-пропускной пункт Нацгвардии России в станице Наурской было совершено в ночь на 24 марта 2017 года. В ходе нападения погибли шесть военнослужащих, еще трое военных получили ранения. Были убиты также шестеро нападавших. При этом версии о том, что конкретно происходило в ночь нападения на территории военной части, противоречат друг другу, говорится в опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" материале "Нападение на Нацгвардию в Чечне: "китайский расстрел" или атака ИГ*?". Происходящие в Чечне спецоперации, теракты и перестрелки "Кавказский узел" отслеживает в хронике вооруженных инцидентов.

Скриншот публикации "Вайфонда" о прекращении розыска Али Бакаева Интерполом, https://t.me/vayfond/1582Отказ Интерпола от розыска Бакаева - редкий случай, отметили в "Вайфонде". "Это поистине хорошая новость после многочисленных потрясений и переживаний. Али Бакаев снят с розыска Интерпола. Заслуживают благодарности его адвокаты, которые сделали свою работу качественно и профессионально. Напомним, что это второй известный нам случай, когда Интерпол снял с розыска чеченца, у которого не было статуса беженца. Первый случай - это дело Тумсо Абдурахманова. Дело Бакаева шло больше года, и мы почти потеряли надежду, но, к счастью, этот кошмар позади. Теперь мы ждем адекватной реакции и решения от украинских властей", - говорится в публикации на Telegram-канале "Вайфонда" от 4 сентября.

31 января 2018 года Али Бакаева задержали в киевском аэропорту Борисполь украинские пограничники. После этого Бориспольский суд Киевской области вынес решение о его аресте на 40 суток. По данным "Вайфонда", выйдя на свободу, Бакаев попросил о политическом убежище на Украине, но получил отказ.

Скриншот публикации Тумсо Абдурахманова о прекращении розыска Али Бакаева Интерполом, https://t.me/abusaddamshishani/2316Блогер Тумсо Абдурахманов назвал аннулирование циркуляра Интерпола "очередной победой над Россией в международном институте". "Поздравляю с этим Али Бакаева, ассоциацию «Вайфонд», адвоката и всех юристов, принимавших участие в данной работе. Это серьезная победа!" - написал Тумсо Абдурахманов 4 сентября на своем Telegram-канале.

По состоянию на 16.55 мск 5 сентября публикация Тумсо Абдурахманова собрала 8,6 тысячи просмотров, а публикация "Вайфонда" - 904. Аналогичная публикация на странице "Вайфонда" в Facebook собрала 61 "лайк" и восемь одобрительных комментариев пользователей соцсети.

Комментарий по поводу прекращения розыска Али Бакаева Интерполом, https://vk.com/wall-68219404_313640?reply=313642Негативно новость о прекращении розыска Бакаева восприняли автор и комментаторы группы "Лики войны" в соцсети "ВКонтакте". Соответствующая публикация от 4 сентября к 16.55 мск 5 сентября собрала 4,8 тысячи просмотров и 10 комментариев, в которых делаются предположения о возможной "ликвидации" Бакаева в будущем. Один из комментаторов, Ваня Тютчев, считает, что Бакаев получит гражданство Украины. "Паспорт дадут, как [президент Украины] Зеленский обещал", - написал он.

Скриншот комментария к новости о прекращении розыска Али Бакаева Интерполом, https://twitter.com/3JXoakTyeFG7VZT/status/1169251189961220097"Это фиаско, украинцы", - прокомментировал 4 сентября новость о Бакаеве пользователь Twitter Стас Хэппиэндер.

Другой значимой реакции в Telegram, Facebook, Twitter и "ВКонтакте" новость о Бакаеве не вызвала. На сайте Миграционной службы Украины по состоянию на 16.55 мск 5 сентября не появилось информации о просьбе Бакаева об убежище.

* ИГ, Исламское Государство - запрещенная в России судом террористическая организация.

Примечание:

"Похороны погибших в спецоперации бойцов Нацгвардии прошли в Чечне", "Силовики назвали WhatsApp средством координации сети боевиков в Чечне", "Жители Чечни сообщили о массовых задержаниях в восьми населенных пунктах".

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