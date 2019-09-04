Интерпол прекратил розыск подозреваемого в нападении на силовиков в Чечне

04 сентября 2019, 15:48

Интерпол аннулировал циркуляр о розыске уроженца Чечни Али Бакаева, подозреваемого в России в организации нападения на часть Росгвардии в Наурской. Это произошло после жалобы адвокатов, сообщил глава правозащитной организации "Вайфонд" Мансур Садулаев.

Как сообщал "Кавказский узел", российские силовики обвинили уроженца Чечни Али Бакаева в организации нападения на подразделение Национальной гвардии России в райцентре Наурская. Силовики утверждали, что Бакаев объявлен в международный розыск по линии Интерпола. 12 июня 2017 года в Интернете появилось обращение Бакаева, в котором он заявил о непричастности к нападению. 31 января 2018 года Али Бакаева задержали в киевском аэропорту Борисполь украинские пограничники. После этого Бориспольский суд Киевской области вынес решение о его аресте.

Согласно письму генерального секретариата Интерпола от 12 июля, Али Бакаев 1992 года рождения "не является предметом уведомлений или циркуляров Интерпола". Подлинность письма подтвердил источник, знакомый с ходом расследования дела Бакаева, информировал сегодня РБК.

Циркуляр на Бакаева был выписан Интерполом 3 октября 2017 года, он был указан там как предполагаемый член террористической группы. В документе утверждалось, что Бакаев с мог въехать в Египет, Сирию или Турцию. По меньшей мере на январь 2018 года Бакаев продолжал находиться в розыске - это подтверждается справкой Интерпола с такой датой, сообщило издание.

Розыск Бакаева был обжалован адвокатами на комиссии по контролю за файлами Интерпола. Они ссылались на то, что международной организации категорически запрещается вести деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. "Жалобу мотивировали данными журналистских расследований, штампами в паспорте, авиабилетами, телефонным биллингом", - процитировало издание руководителя базирующейся в Стокгольме чеченской правозащитной организации "Вайфонд" Мансура Садулаева. При этом Садулаев отметил, что результаты апрельского рассмотрения жалобы авторам жалобы не известны до сих пор. "Нам просто сообщили, что Бакаев более не является субъектом международного розыска. Обычно комиссия бывает более многословной. Но не в этот раз", - сказал Садулаев.

После ареста на Украине Бакаев был отпущен и просил политического убежища в этой стране, сообщили 18 декабря 2018 года "Кавказ. Реалии".

По данным на 15.47 мск 4 сентября на сайте Интерпола нет информации о розыске Али Бакаева, а на сайтах Следственного комитета и МВД России нет комментариев относительно информации об исключении Бакаева из баз Интерпола.

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* ИГ, Исоамское Государство - зарпещенная в России судом террористическая организация.