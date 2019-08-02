Действия грозненских силовиков вызвали удивление московских адвокатов

02 августа 2019, 04:38

Рейды силовиков в отношении молодых людей с бородами в Грозном пошли на спад, отметили местные жители. Практика чеченских силовиков по задержанию людей с бородами является противоправной, если задержанный не нарушает общественный порядок, считают адвокаты Татьяна Окушко и Вера Гончарова.

Как информировал "Кавказский узел", жители Грозного рассказывали о том, что в конце июля силовики проводили рейды, записывая личные данные молодых людей с бородами. Сотрудник МВД Чечни назвал эти проверки профилактическими мерами. Ветераны силовых структур заявили, что наличие у прохожего бороды не является законным поводом его остановить. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отмечали, что подобные рейды силовиков на улицах не улучшают стабильность в регионе, а лишь способствуют радикализации молодежи.

В январе 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на совещании с духовенством, что в республике не должно быть "даже духа" течений, противоречащих Корану, Сунне и тарикату, в числе которых он назвал ваххабизм, хабашизм и таблих. После этого в Чечне фактически началась охота на молодых людей, которые носят длинные бороды при сбритых усах, подобно последователям салафитского течения в исламе, при этом сам Кадыров носит такую бороду. Массовые задержания молодых людей с бородами проходили, в частности, в марте 2017 года после нападения на КПП Росгвардии в Наурской.

Каких-либо крупных рейдов правоохранителей, связанных с проверкой носящих бороды молодых людей, на улицах Грозного замечено не было, рассказала 1 августа корреспонденту «Кавказского узла» жительница Грозного Малика. «Каких-то рейдов или облав, или других крупных мероприятий за последние дни на улицах города я не наблюдала... Чтобы за внешний вид задерживали кого-то или опрашивали, сейчас не слышно», - сказала она.

У правоохранителей как правило вызывают вопросы бороды у молодых людей, отметил грозненец Абубакар. «[Силовики] могут остановить из-за внешнего вида, подвернутых штанин или бороды. Такие вещи случаются периодически, но, как правило, это касается молодых людей, к взрослым мужчинам и пожилым людям претензий обычно не бывает. В прошлые четверг-пятницу [25-26 июля] были такие моменты, когда останавливали ребят в центральной части города и опрашивали. Но сейчас уже такого нет, во всяком случае пока», - сказал он "Кавказскому узлу".

Жители Грозного в случае проведения силовиками каких-либо рейдов сообщают об этом своим близким и знакомым, рассказал "Кавказскому узлу" грозненец Иса. «Я, мои двоюродные братья носим бороды, и если вдруг у нас тут силовики организовывают рейды против бородачей, то нам об этом заранее сообщает бывший одноклассник, который сам служит в [силовых структурах]... Он просто советует переждать или на какое-то время ограничить выход в город. Или же ребята, которых проверяли, дают знать об этом", - рассказал он.

Жительница селения Гойты Зура рассказала "Кавказскому узлу", что ее родственника, который отрастил бороду, задерживали в июле в ночное время. "Он еще гордился, что у него борода почти такая, как у Рамзана Кадырова. А его и еще семерых парней из Гойт задержали именно за то, что они отрастили, как им сказал... [силовик], «ваххабитские бороды», - сказала она.

Адвокаты советуют при задержании не поддаваться на провокации силовиков

Чаще всего массовые задержания проходят во время проведения силовиками очередного рейда, заявила адвокат Татьяна Окушко. «Если вас вдруг хватают за руку и отводят в сторону, спокойно спросите, задержаны ли вы. Если да, нужно требовать немедленного составления протокола задержания и помощи адвоката. Это конституционное право на защиту, оно соблюдается полицейскими, особенно если вы твердо настаиваете и держитесь уверенно. После этого обычно у полиции пропадает желание вас задерживать», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Задержание может длиться до трех часов, а потом либо составляется протокол о задержании или же человека отпускают, отметила она. «Если же человека задерживают за то, что у него борода, то это нонсенс. Из-за внешнего вида никто не имеет права задерживать гражданина, если он не нарушает общественный порядок», - уверена Окушко.

Если же человека задерживают за то, что у него борода, то это нонсенс. Из-за внешнего вида никто не имеет права задерживать гражданина, если он не нарушает общественный порядок

Однако, полагает адвокат, если человек откажется подчиниться требованию сотрудника правоохранительных органов, ругаться, дерзить ему или же попытается его оттолкнуть, когда тот захочет препроводить его в отдел, то его могут сразу задержать и возбудить уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). «Первое требование к человеку, которому не посчастливилось попасться на глаза ретивому служителю правопорядка - вести себя спокойно, не сопротивляться, не дерзить, не вступать с полицейским или лицом, которое его задерживает, в пререкания и ни в коем случае не отталкивать его, не хватать его за куртку», - сказала Окушко.

По ее словам, даже незначительное сопротивление силовику может послужить причиной написания рапорта о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. «Самое оптимальное - не поддаваться на провокации, подчиниться и пройти с этим полицейским, если он этого требует, в отделение... Конечно, хорошо если в этот момент человек будет не один, а с кем-то, кто сможет вести видеозапись или в крайнем случае аудиозапись диалога с полицейским», - отметила она.

Полицейский должен представиться, а затем сказать, на каком основании задерживает человека и препровождает его в место для составления протокола об административном правонарушении, считает адвокат Вера Гончарова. «А так просто задержать человека без видимых причин – незаконно. Однако если задержание произошло, то в подобной ситуации, в первую очередь, нужно думать о своей безопасности и не сопротивляться, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье», - сказала она "Кавказскому узлу".

Она также советует не поддаваться на провокации силовиков. «Человек должен вести себя спокойно, он не должен оказывать сопротивление, нельзя проявлять никаких действий в отношении полицейского, потому что это может повлечь уголовную ответственность, и полицейские непременно этим воспользуются. Можно включить видеозапись или аудиозапись. В обращении к силовикам нужно быть предельно вежливым», - отметила адвокат

По ее словам, если человека задержали в связи с административным правонарушением, то силовики не имеют права фотографировать его и заставлять давать свои отпечатки пальцев.