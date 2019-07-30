Рейды в Грозном вызвали вопросы о законности действий силовиков

30 июля 2019, 14:36

Силовики проводят в Грозном рейды, записывая личные данные молодых людей с бородами, рассказали горожане. Представитель МВД назвал эти проверки профилактическими мерами. Наличие у прохожего бороды не является законным поводом его остановить, указали ветераны силовых структур.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2017 года, после нападения на пост Росгвардии, во время которого были убиты шесть военных и шестеро нападавших, силовики развернули в Чечне охоту на молодых людей, которых подозревали в связях с боевиками. В республике прошли массовые задержания молодых людей, которые носят длинные бороды при сбритых усах, как последователи салафитского течения в исламе, рассказали тогда местные жители.

На улицах Грозного прошли новые проверки молодых людей с бородами, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» местные жители. "Был на площади «Минутка», зашел в магазин. На выходе остановили два сотрудника в черной форме. Спросили мое имя и фамилию, где живу, и отметили у себя. Спросил их, в чем дело, мне сказали, что они выполняют указание своего начальства. Их внимание привлекла моя длинная борода и подбритые усы", - рассказал грозненец Расул.

Жительница Грозного Малика стала свидетельницей того, как сотрудники в черной форме остановили двух молодых людей. "У обоих были бороды. Что-то у них спрашивали, я подошла, узнать, в чем дело. Мне полицейский сказал, что все нормально, просто у них указание поверять подозрительных лиц. Зачем-то записали фамилии парней и отпустили", - рассказала она.

Практика преследования мужчин с бородами и сбритыми усами существует не только в Чечне, но и в Дагестане, однако "масштаб воздействия на население значительно ниже", рассказал ранее "Кавказскому узлу" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. По его словам, "нечто похожее" наблюдается также в Татарстане, однако "там никого не останавливают, а лишь косо смотрят". "В Ингушетии и Кабардино-Балкарии подобных явлений нет", - подчеркнул эксперт.

Представитель МВД по Чечне подтвердил, что на улицах проводятся проверки, назвав их «профилактическими мероприятиями». "Это чисто профилактические мероприятия, которые направлены в первую очередь на обеспечение безопасности в регионе. Ничего необычного в этом нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Действия силовиков можно обжаловать в прокуратуре

Согласно законам «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», внешний вид прохожего может быть основанием для проверки, если он похож на человека, объявленного в розыск. Однако при этом полицейский обязан представиться, предъявить удостоверение, объяснить причину остановки и показать фоторобот разыскиваемого лица, рассказал адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. "Если это не один и тот же человек, то после проверки документов правоохранитель должен извиниться и отпустить гражданина", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Человека могут остановить на улице и в том случае, если есть оперативная информация о совершенном или готовящемся преступлении, уточнил адвокат. "В этом случае лицо задерживается, ему разъясняется причина задержания, затем в обязательном порядке гражданин доставляется в отдел внутренних дел, где допрашивается. По итогам допроса решается вопрос о выборе меры пресечения или принимается решение отпустить человека по причине невиновности", - рассказал Черноусов.

Других оснований остановить или задержать человека закон не предусматривает, подчеркнул он. "Полицейский не имеет права даже задавать вопросы гражданину и интересоваться, почему лицо находится в данный момент на указанной территории. Гражданин не обязан рассказывать, где проживает и как его зовут. Если полиция задает такие вопросы, а тем более беспричинно останавливает на улице, это квалифицируется как превышение должностных полномочий. Гражданин может обратиться в прокуратуру и Следственный комитет", - сказал Евгений Черноусов.

Не существует закона, по которому сотрудник полиции необоснованно может запросить личные данные у прохожего, согласен президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Основанием для остановки гражданина может быть соответствие по внешним или иным параметрам разыскиваемому лицу. Если человек похож на разыскиваемого преступника, то сотрудник должен сначала представиться, затем объяснить причину остановки, обосновать ее и только затем потребовать документы или информацию о месте проживания", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Гончаров.

Одно лишь ношение бороды "не является признаком соответствия внешнему виду разыскиваемого преступника", подчеркнул силовик.

Рейды на улицах способствуют радикализации молодежи

Подобные проверки силовиков не улучшают стабильность в регионе, считает старший научный сотрудник Центра кавказский исследований МГИМО, политолог Вадим Муханов.

"Данный случай – лишь звено в цепи событий, способствующих радикализации чеченской, кавказской молодежи. Эпизод сам по себе на настроит молодежь против властей, но таких эпизодов за последние 10 лет набралось очень много, и в конечном итоге пропасть между молодыми людьми и властью увеличится настолько, что произойдет полное отторжение", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог.

По его мнению, властям нужно работать с молодежью более мягкими методами. "Так топорно работать с молодежью нельзя – на подобные действия она реагирует слишком эмоционально. Необходимо проводить профилактику, заключающуюся не в переписывании адресов потенциальных радикалов, а в разъяснительных программах, беседах, но не на улице", - сказал Вадим Муханов.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин также не исключил, что из-за «простых схем работы полиции молодежь будет лишь возмущаться и радикализовываться». «Особенно в условиях Чечни, где наличие бородатых людей значительно. Тут каждый находится на виду у других, и рейды полиции не заметить невозможно. Можно предположить, что радикальные настроения у определенной части населения Чечни будут расти. Встает вопрос, насколько метод [проверок на улицах] полезен? Думаю, вряд ли удастся выявить неких радикалов», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Рощин.