Силовики раскритиковали формат проведения рейдов в Чечне

10 июля 2019, 16:16

Вооруженные люди в штатском проводят на дорогах Чечни рейды и досматривают машины, рассказали местные жители. Меры безопасности в Чечне усилены после двух нападений на правоохранителей, объяснил представитель МВД. Силовики во время рейдов не должны быть в гражданской одежде, иначе возможны конфликты, предупредили ветераны силовых структур. Молодых людей с характерными для салафитов бородами преследуют не только в Чечне, отметил востоковед Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе погиб полицейский. По данным Северо-Кавказского управления МВД, нападавший подошел к посту, ранил силовика штык-ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. Убитый опознан как уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев. Неделей ранее, 23 июня, в Грозном произошло еще одно нападение на силовиков. Сотрудник МВД и боец Росгвардии были ранены, нападавший, житель Чечни Ахмед Барзаев, был убит. Его отец Алхазур Барзаев публично отрекся от сына.

После нападений на силовиков в Грозном и в Ачхой-Мартановском районе вооруженные люди в гражданской одежде проводят в Чечне рейды, останавливая водителей и проверяя машины, рассказали 9 июля корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"[8 июля] ехал с тремя друзьями по делу, внезапно нам дорогу перегородила "Приора", сзади еще одна машина подъехала. Оттуда выскочили человек восемь вооруженных людей в гражданском, потребовали выйти из машины, затем приказали вывернуть карманы, проверили салон и багажник. Переговорили с кем-то по рации и отпустили. Одному товарищу, что носит бороду и подбривает усы, сказали, чтобы или усы отрастил, или сбрил бороду - мол, из-за этого могут быть проблемы", - рассказал житель Чечни Расул.

В марте 2017 года, после нападения на КПП Росгвардии, во время которого были убиты шесть военнослужащих и шестеро нападавших, чеченские силовики развернули охоту на молодых людей, которых подозревали в связях с боевиками. В республике прошли массовые задержания молодых людей, которые носят длинные бороды при сбритых усах, подобно последователям салафитского течения в исламе, рассказали жители республики.

"В воскресенье [7 июля] поехали с другом к его родным, он заметил, что за нами на "Форде" кто-то едет несколько кварталов. Завернули на нужную улицу, нас еще одно авто подрезало. Окружили какие-то люди с автоматами, обыскали нас, машину проверили... и разрешили ехать дальше. Сказали, что несколько остановок нас "пасли", - рассказал житель республики Шамиль.

"Сейчас силовики используют новую тактику. Выезжают на двух "гражданских" машинах, сами одеты в "гражданку", ездят по улицам, если в проезжающем авто заметят двух-трех молодых парней, тем более если у тех бороды, догоняют, блокируют и проверяют", - рассказал грозненец Сахиб.

Силовики проводят в Чечне профилактические рейды после нападений на правоохранителей, уточнил представитель МВД по Чечне. "Рейдовые мероприятия проводятся по всей республике и носят комплексный характер. Особое внимание уделяется молодежи. Также идет выявление нарушителей правил дорожного движения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" офицер чеченской полиции.

На сайте МВД по Чечне информация о профилактический рейдах, по состоянию на 14.36 мск, не опубликована.

Нарушение правил досмотра машин может спровоцировать конфликт

Силовики при досмотре машин должны соблюдать определенные правила, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. По его словам, при остановке автотранспорта сотрудник силового ведомства обязан быть в форме, представиться, показать удостоверение и объяснить причину остановки. Затем сотрудник правоохранительной структуры может попросить открыть багажник и показать вещи. Иначе его действия можно расценить как незаконные, сказал Черноусов.

"В данном случае на инцидент должна обратить внимание прокуратура. Процедура остановки машины прописана в законе "О полиции", а также ряде других федеральных законов. Процедура придумана для того, чтобы избежать трагедии, ведь люди могут принять непонятных вооруженных людей за бандитов. А если у задержанных имеется травматическое оружие, то они могут пойти на опережение и открыть огонь", - пояснил эксперт.

Даже во время режима контртеррористической операции подобное задержание считается незаконным, подчеркнул Черноусов. "Режим КТО подразумевает блокировку определенной территории, оцепление. Там действуют люди в форме, и тормозить автомобили неким безликим персонажам никто не даст", - сказал он.

Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Подобные действия со стороны силовиков стали возможны потому, что они "расслабились, почувствовали себя вольготно", предположил Евгений Черноусов, подчеркнув, что подобные действия позволяют себе не только чеченские силовики, и это "общероссийская практика".

В России не существует особого режима, при котором силовики без опознавательных знаков, и не представившись, могут останавливать автомобили, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" полковник управления "А" Центра специального назначения ФСБ России Сергей Милицкий.

"Это чревато конфликтом, ведь в таком случае силовики могут остановить силовиков. Сотрудники силовых ведомств всегда представляются, на работе они должны быть одеты в форму. КТО также не предусматривает подобных действий", - сказал Сергей Милицкий.

Силовики могут быть одеты в гражданскую одежду при спецоперации, однако для ее проведения требуется разрешение суда. Если же машину остановили силовики без опознавательных знаков, то находящиеся в машине вправе вызвать полицию, которая установит, кто именно остановил машину, уточнил полковник ФСБ.

Молодые люди с бородами вызывают недоверие не только в Чечне

Практика преследования мужчин с бородами и сбритыми усами существует не только в Чечне, но и в соседнем Дагестане, однако "масштаб воздействия на населения значительно ниже", рассказал "Кавказскому узлу" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

В ноябре 2015 года произошел конфликт вокруг салафитской мечети в Махачкале. В частности, силовики обыскивали людей с бородами, рассказали тогда представители салафитской общины.

Кроме того, по словам Малашенко, "нечто похожее" наблюдается в Татарстане, однако "там никого не останавливают, а лишь косо смотрят".

"В Ингушетии и Кабардино-Балкарии подобных явлений нет. Вообще, преследование мужчины за бороду – это глупость. В то время как в Чечне женщинам настойчиво рекомендуется носить хиджаб, мужчин ограничивают в ношении бороды. Тем не менее, я не считаю это инициативой "большого начальства". Скорее, это местная инициатива – на уровне района", - предположил Алексей Малашенко.