Отец убитого жителя Чечни проклял его за нападение на полицейских

24 июня 2019, 18:21

Житель Чечни Алхазур Барзаев публично отрекся от сына, убитого при нападении на полицейских в Грозном. Родственники убитого также прокляли его в эфире чеченского телевидения.

Как писал "Кавказский узел", нападение на полицейских было совершено 23 июня в Ленинском районе Грозного, недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". По данным МВД по Чечне, на полицейских напал житель республики Ахмед Барзаев, 1997 года рождения. Признанное в России террористическим и запрещенное решением суда "Исламское государство" объявило убитого своим боевиком. Двое силовиков в результате нападения получили ранения.

Сюжет с выступлениями родных убитого Ахмеда Барзаева показал сегодня республиканский государственный телеканал "Грозный". Отец убитого Алхазур Барзаев в телеэфире публично отрекся от сына.

На видео Алхазур Барзаев в стенах административного здания выступает с речью. За его спиной и рядом с ним стоят родственники - десять мужчин, некоторые из них одеты в камуфляжную форму. "Я отец этого парня. Мы опозорены перед республикой, перед людьми, перед всем миром. Мои двоюродные братья, мои братья, мои дяди, все мы пришли сюда", - заявил на видео мужчина, чьи слова перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла".

Алхазур Барзаев далее заявил о своей приверженности "пути Ахмата-хаджи Кадырова с первого дня, с 1999 года". По словам мужчины, он сам был начальником РОВД, и его родственники также работают в силовых структурах.

"Пусть не простит его Всевышний. Бросьте его в какую-нибудь выгребную яму, и хватит, у меня дома нет траура. Не выражайте мне слов соболезнования [...] Он не мой сын, он оказался не моим сыном, а грязным существом, "шайтаном" оказался", - говорит мужчина о своем сыне.

Барзаев обратился к соотечественникам с просьбой простить его за сына и призвал всех жителей Чечни внимательнее следить за своими детьми.

Другие родственники убитого Ахмеда Барзаева также выступили по телевидению. Они публично прокляли своего родственника "и ему подобных", говорится в сообщении Telegram-канала ЧГТРК "Грозный".

"Кавказский узел" писал, что в августе 2018 года с публичными проклятиями в адрес единственного сына выступил на ТВ заместитель мэра Шали Рамзан Мусаев. Отец 18-летнего Магомеда Мусаева, убитого при нападении на силовиков 20 августа, "проклял своего сына и тех, кто встал на путь террора".

20 августа произошла серия нападений на силовиков в Чечне. Нападения были совершены в Шалинском районе республики и в Грозном. По данным силовиков, четверо из пяти боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. Вечером 21 августа ресурсы, поддерживающие "Исламское государство"*, опубликовали видео, на котором, по их данным, террористической организации присягают подростки - участники нападения на силовиков в Шалинском районе и Грозном.

В январе 2017 года такое же заявление сделал отец Магомеда Рашидова, который, по версии чеченских властей, руководил нападением на полицейских в Шали. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что мужчина "публично проклял сына".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

