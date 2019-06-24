ИГ* взяло ответственность за нападение на силовиков в Грозном

24 июня 2019, 12:36

При нападении на полицейских в Ленинском районе Грозного двое силовиков получили ранения, уточнила полиция. "Исламское государство"* объявило убитого в перестрелке местного жителя своим боевиком.

Как писал "Кавказский узел", нападение на полицейских произошло 23 июня в Ленинском районе Грозного, недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". Источник "Кавказского узла" в силовых структурах сообщил, что погиб сотрудник дорожно-патрульной службы, а нападавших было двое, один из которых был убит на месте, второй - через некоторое время в ходе перестрелки. По данным МВД по Чечне, на полицейских напал житель республики 1997 года рождения. Он передвигался на арендованном автомобиле, сообщил источник.

После нападения на правоохранителей в Грозном в больницу были доставлены сотрудник МВД и боец Росгвардии, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель МВД Чечни.

По версии полиции, вооруженный ножом водитель арендованного автомобиля напал на сотрудника полиции и ранил ножом в плечо и шею инспектора полиции Рамиля Сафиуллина, который нес службу на улице Асланбека Шерипова. Сержант подразделения Управления Росгвардии по Чечне Зелимхан Джабраилов, проезжавший в это время по улице на своей машине, остановился и открыл огонь по нападавшему из табельного оружия, рассказал он.

"Несмотря на полученные тяжелые ранения (нападавший) успел произвести ответный выстрел из охотничьего ружья", после чего скончался, рассказал полицейский.

Сотрудники доставлены в больницу, "их состояние тяжелое, но стабильное», - отметил представитель МВД.

"Опрашиваются ближайшие родственники и знакомые преступника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в ведомстве.

О причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне заявила запрещенная судом в России террористическая организация «Исламское государство»*, написала 23 июня в Twitter аналитическая служба SITE Intel Group, отслеживающая активность боевиков.

Местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что после того, как в районе резиденции Кадырова послышалась стрельба, среди населения началась неразбериха и паника

«Все звонили друг другу, спрашивали, что происходит. Вначале даже говорили, что было нападение или попытка нападения на резиденцию Рамзана, поскольку выстрелы были именно в той стороне. Потом оказалось, что напали на пост, которых находится на другой стороне трассы, недалеко от резиденции. Была такая неразбериха и паника. Люди не понимали, что происходит, и строили всевозможные догадки», - сказала местная жительница Марха.

«Там (на месте происшествия) тело сотрудника (полиции) накрыли простыней и увезли... Но официально говорят только о двух раненных», - рассказал местный житель Умар.

«Тело у дороги лежало, голова была прострелена, кровь на асфальте. Допоздна его не убирали. А вот раненных или убитых сотрудников я там не видел», - сказал местный житель Иса.

«Стрельба в городской черте, рядом с многоэтажными зданиями создает такое впечатление, что огонь ведется сразу в нескольких местах. Специалисты, и те кто видел войну в городе, это знают. Оттого выстрелы из ружья и стрельбу из автомата многие сочли чуть ли не боестолкновением с целой группой вооруженных до зубов боевиков», - отметил бывший сотрудник подразделения МВД Чечни Ибрагим.

Напомним, это нападение на полицейских стало вторым с начала года в Чечне.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.