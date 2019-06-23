Нападение на полицейских в Грозном стало вторым с начала года в Чечне

23 июня 2019, 22:23

Нападение на патруль ДПС в столице Чечни, в результате которого погибли один полицейский и двое нападавших, стало вторым с начала 2019 года в республике.

Как писал "Кавказский узел", нападение на полицейских произошло сегодня на улице Лорсанова в Ленинском районе Грозного, недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". По данным источника в силовых структурах, погиб сотрудник дорожно-патрульной службы. Всего нападавших было двое, один из них был убит на месте, второй - через некоторое время в ходе перестрелки, сообщил источник.

Предыдущее нападение на полицейских в Чечне произошло в ночь с 25 на 26 января. Согласно версии республиканского МВД, пост на окраине населенного пункта Серноводское был обстрелян из автоматов, ранения получили два силовика, а один из нападавших позже был найден убитым в лесу и опознан как 24-летний житель Ингушетии. Местные жители отметили, что нападение одиночки на силовиков вызывает много вопросов. МВД отчиталось, что поиски возможных сообщников убитого не дали результатов. Ответственность за нападение на силовиков взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

23 января МВД Чечни привело данные о том, что в 2018 был убит 21 предполагаемый участник вооруженного подполья, тогда как в 2017 году - 18, заявил представитель ведомства. Таким образом МВД республики подтвердило данные "Кавказского узла" о числе убитых в 2018 году боевиков и предполагаемых участников вооруженного подполья. На фоне увеличения числа убитых предполагаемых боевиков жители Чечни подвергли критике заявления властей о победе над терроризмом в республике.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, обстрелов, терактов и похищений.