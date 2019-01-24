МВД Чечни рапортовало о росте числа убитых боевиков в 2018 году

24 января 2019, 06:19

В Чечне в 2018 году был убит 21 предполагаемый участник вооруженного подполья, тогда как в 2017 году их было 18, сообщило МВД республики. Ведомство подтвердило данные "Кавказского узла" о числе убитых в 2018 году боевиков и тех, кто был заподозрен силовиками в причастности к вооруженному подполью.

По данным подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников, за 2018 год в Чечне был убит 21 предполагаемый член незаконных вооруженных формирований (НВФ). Таким образом, МВД республики подтвердило данные "Кавказского узла". Однако за 2017 год официальные данные ведомства разошлись с подсчетами "Кавказского узла". Согласно статистике жертв вооруженного конфликта в Чечне, подготовленной "Кавказским узлом", в республике за 2017 убиты 19 предполагаемых боевиков.

За 2018 год на территории Чечни при оказании сопротивления был убит 21 предполагаемый боевик. Эта информация была озвучена 22 января на коллегии МВД Чечни, сообщил 23 января корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник республиканского МВД.

По его словам, 10 участников НВФ явились с повинной, еще 56 человек задержаны по подозрению в причастности к совершению экстремистских преступлений. "Также на территории республики было уничтожено 17 схронов с оружием, боеприпасами и продуктами питания, из незаконного оборота изъято 209 единиц огнестрельного оружия и около 15 500 боеприпасов", - рассказал он.

Отметим, что такие же данные о числе предполагаемых боевиков, убитых в республике в минувшем году, озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на коллегии МВД. Сюжет с его выступлением был показан в ночных новостях ЧГТРК "Грозный" 22 января, передает корреспондент "Кавказского узла".

В 2017 году в Чечне были убиты 18 предполагаемых боевиков, еще 50 человек, подозреваемых в связях с НВФ, "склонены к явкам с повинной", сообщил сотрудник республиканского МВД.

По его словам, за этот период в республике было ликвидировано 29 тайников и одна база боевиков, из незаконного оборота изъято 13 единиц огнестрельного оружия и свыше 9 300 различных боеприпасов.

Жители Чечни подвергли критике тезис властей о победе над терроризмом в республике

Власти называли республику самым безопасным местом в России, хотя число убитых предполагаемых боевиков за год только увеличилось, заявил "Кавказскому узлу" житель республики Асланбек.

"Наше руководство уже несколько лет называет регион самым безопасным местом в стране, что боевики у нас полностью истреблены, терроризм низведен под корень... Вчера [22 января] же глава региона объявляет, что за год наши правоохранители уничтожили 21 боевика, и что правоохранителям надо быть всегда начеку. Довольно-таки интересная, на мой взгляд, картина получилась", - сказал он.

Ранее Чечня ставилась федеральным центром в пример. В 2016 году президент Владимир Путин дважды - в сентябре в интервью агентству Bloomberg и в марте в ходе встречи с Рамзаном Кадыровым - хвалил руководство республики за то, что "Чечня стала безопасным местом для жизни … может быть, даже более безопасным, чем некоторые другие точки на карте России". Однако уже на встрече с Кадыровым в апреле 2017 года Путин публично, под объективами телекамер напомнил о нападении на базу Росгвардии, говорится в материале "Чечня обошла Дагестан в рейтинге нестабильных регионов Северного Кавказа", подготовленном "Кавказским узлом".

"Если у нас почти через 10 лет после отмены КТО десятками убивают реальных или мнимых боевиков, то что это за победа над терроризмом? Это скорее повод задуматься над происходящим и тем, что ожидает нас впереди", - заявила "Кавказскому узлу" жительница Чечни Марина.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.